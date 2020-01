Sanremo: domani e sabato ultimi due appuntamenti per ‘70 anni in 7 giorni - musica e racconti del Festival'

Ultimi due appuntamenti della rassegna ‘70 anni in 7 giorni - musica e racconti del Festival di Sanremo’.

Domani dalle 17.30, in piazza Bresca andranno in scena i ‘Linda Blumen’ con gli anni ‘2000 e, sabato sempre dalle 17.30, in piazza Eroi Sanremesi (Fontana Siro Carli) toccherà a Christian G.. L’evento, ripercorre la storia della manifestazione musicale con la riproposta delle canzoni più famose intrecciate con gli aneddoti e i racconti di Claudio Porchia, autore del libro “Sanremo Story”.

Un pubblico numeroso, interessato e divertito, ha partecipato agli altri eventi dedicati al Festival degli anni ‘50 con Marisa e Freddy Quartet, con gli anni ‘60 con i Full Optional Band, gli anni ‘70 con Gli Agita & Friends e gli ‘80 e ‘90 con Progetto Festival. La manifestazione, durata tutto l’intero mese delle festività natalizie è stata voluta dal Comune di Sanremo - Assessorato al Turismo e Manifestazioni e promossa dall’associazione OroNero, da un’idea e con la produzione di Simona De Melas.

Dal 4 al 8 febbraio inizierà il Festival targato Amadeus con la celebrazione dei 70 anni di questo ed unico importante evento sociale e musicale italiano e tante altre iniziative collaterali saranno attuate per l’occasione.