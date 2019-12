Per le festività natalizie, donazioni speciali da parte dekl'associazione ACEB

Per le festività natalizie, l'associazione ACEB ha effettuato delle donazioni speciali.

"La prima alla C.R.I. di Ventimiglia - spiega il Presidente Stefano Urso -, consegnando panettoni, indumenti, coperte e sacchi a pelo per le persone senza tetto. In seguito sono state consegnate 150 scatolette e croccantini divise fra la Carica dei 108 di Camporosso, Canile di Ventimiglia e i Randagi Fortunati (gattile) di Ventimiglia. È Natale per tutti e non è possibile rimanere indifferenti soprattutto in questo periodo".