Sanremo: due giorni di 'Open day' alla Ascquasciati chiusi oggi con il coro degli alunni per un 'Buon Natale'

Due giorni di grande festa alla Scuola Primaria Asquasciati di Sanremo. Numerosi genitori dei bambini che inizieranno le classi prime, hanno partecipato ieri con entusiasmo all'Open Day promosso dal plesso.

Sono stati accolti in cortile, con i loro piccoli, dalle tre classi quinte, con un benvenuto canoro e dall'inno della scuola. Sei giovanissime ‘Guide Tour Asquasciati’ li hanno accompagnati in giro per il plesso, mostrando loro le numerose attività che ciascuna classe ha organizzato per la giornata: lezioni di musica con il flauto e canti, di lingua inglese e francese, laboratori di arte e immagine con creazione di decorazioni natalizie, di storia con la lavorazione dell'argilla come le popolazioni del mondo antico, attività tecno-digitali nell'aula di informatica e di scienze e matematica attraverso l'utilizzo della LIM. È seguito un incontro informativo con le insegnanti delle classi quinte che hanno illustrato alle famiglie il piano dell'offerta formativa dell'IC Sanremo Ponente.

Oggi, nel cortile del plesso, gli alunni di tutte le classi della scuola hanno fatto gli auguri di Natale alle famiglie attraverso una coinvolgente e toccante corale. I bambini, emozionati e felici, hanno intonato canti a tema, suonato con il flauto una melodia e regalato sorrisi e saluti a tutti i presenti. La loro meraviglia ha commosso il numeroso pubblico e la più bella sorpresa per loro è stata la presenza di Babbo Natale, accompagnato da due splendidi elfi, che ha regalato caramelle a tutti. Tutti gli insegnanti hanno seguito i propri alunni in questo bellissimo momento di festa, di gioia e collaborazione. Effetto finale travolgente: duecentocinquanta bambini che augurano all'unisono "Buon Natale"!