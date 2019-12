Sanremo dice addio al circo: con il cantiere per il Palasport non ci sarà più un'area destinata agli spettacoli viaggianti

A Sanremo non ci sarà più spazio per il circo. L’ultima riunione di Giunta ha sancito una modifica nel regolamento per la gestione degli spazi pubblici adibiti ad area per ospitare spettacoli viaggianti. Ed è così emerso che l’ampio spazio di Pian di Poma non vedrà più il circo.

Come ampiamente annunciato, nei primi mesi del 2020 a Pian di Poma verrà allestito il cantiere per la costruzione del tanto atteso Palazzetto dello Sport, un’infrastruttura che monopolizzerà l’intera area di Pian di Poma.

Ogni anno, fino a quello in corso, Sanremo ospitava per alcune settimane il circo, spettacolo spesso discusso ma di garantito effetto specie per i più piccoli. Ora non lo vedremo più.

Al momento Palazzo Bellevue non ha manifestato l’intenzione di trovare un’area alternativa, anche se si tiene ancora aperta l’ipotesi di individuare una nuova zona. Ma, da quanto si apprende dai corridoi del Municipio, pare proprio che non sarà una priorità nell’immediato futuro.