Valorizzare e potenziare il commercio locale: al via il progetto 'Start Bordighera - Fare commercio'

L’Amministrazione Comunale di Bordighera, di concerto con Confcommercio, promuove il progetto “Start Bordighera – Fare commercio” con l'obiettivo fondamentale di valorizzare e potenziare il commercio locale attraverso azioni ad hoc.

Tra le molte in preparazione, è in fase di avvio l’iniziativa “Vivi qui e compra qui”, attività di promozione che partirà questo mese e che, attraverso la distribuzione di materiale di comunicazione - ad esempio, cartoline -, darà maggiore visibilità alla rete commerciale locale, per sostenerla e sottolinearne l’appeal.

“Start Bordighera” proseguirà poi per tutto il 2020 con altre azioni. Ci sarà “Sliding stores”, un’interessante iniziativa che permetterà agli esercenti di dedicarsi reciprocamente spazio nei loro negozi; sarà realizzato un calendario di eventi, articolato da gennaio a dicembre; sarà girato un video promozionale. E’ inoltre in fase di studio una grande novità: la “Bordighera Card”, che offrirà sconti e vantaggi.

“Desideriamo che Start Bordighera - dichiara l’Assessore Marzia Baldassarre, che ha ideato il progetto insieme all’Assessore Melina Rodà e al Vice Presedente del Consiglio Comunale Laura Pastore - segni il punto di partenza di un percorso che porterà la Città ad essere nuovamente un centro di attrazione e richiamo per lo shopping, in coordinamento con tutti gli altri ambiti (la cultura, l’enogastronomia, l’outdoor) che guideranno lo sviluppo turistico”.