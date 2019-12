Il centro diurno alzheimer di Sanremo e la scuola di pallavolo Mazzucchelli uniscono le forze per il progetto ‘Soft volley’

Il Centro Diurno Alzheimer, sito presso Casa Serena di Poggio (Sanremo) e gestito da anni dalla Cooperativa Jobel e la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli uniscono le forze per il progetto di “Soft volley”!

La Scuola di Pallavolo Mazzucchelli, nella veste della sua Presidente, Maria Rita Galliano, si è spontaneamente offerta di regalare un percorso di attività sportiva, in armonia con le capacità delle persone che frequentano il Centro Diurno Alzheimer, offrendo ogni settimana una mattinata di lezione di pallavolo tenuta da una allenatrice FIPAV qualificata, l’Educatrice Dott.ssa Elena Vinai, e dall'Allieva Allenatrice Rebecca Borea.

La Coordinatrice Psicologa del Centro Diurno, Dott.ssa Noemi Angelini, ha messo immediatamente a disposizione la sua equipe dimostrando entusiasmo e sottolineando come, al di là della malattia di Alzheimer, ci siano le persone e le persone amano giocare ed impegnarsi in un obiettivo.

L’attività prevede l’insegnamento e la pratica del gioco della pallavolo, con appositi palloni, rete e maglietta identificativa.

È la prima volta in provincia di Imperia che si accostano le parole “pallavolo”, “soft volley” e “Alzheimer”, nella convinzione profonda che l’impegno in una attività di squadra, che prevede l’interazione tra i partecipanti ed il rispetto di regole di base, possa accrescere il sentimento di appartenenza ad un gruppo, includendo valori di aiuto reciproco, amicizia, allegria, per “affrontare” la squadra avversaria.

Sentirsi parte di una squadra ed impegnarsi per uno stesso obiettivo, annulla le differenze ed allevia i sintomi della malattia, a rigore delle terapie non farmacologiche, ottenendo risultati sorprendenti.

Le emozioni vissute dalle persone che hanno partecipato al via del progetto e delle operatrici stesse sono state spontanee e sincere, a tratti incredule, ognuno coinvolto dal divertimento e dall’entusiasmo nato da questo incontro.

Per questo motivo, e per il percorso che si farà insieme, il Centro Diurno Alzheimer e la cooperativa Jobel ci tengono a ringraziare: Scuola di Pallavolo Mazzucchelli, Presidente Sig. Maria Rita Galliano, Vicepresidente e Coordinatrice Prof.ssa Daniela Bordoli, Allenatrice Dott.ssa Elena Vinai, Allieva Allenatrice Rebecca Borea.