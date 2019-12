Ventimiglia: convocato per giovedì 19 dicembre alle 20.30 il Consiglio comunale, l'ordine del giorno

E’ stato convocato per giovedì 19 dicembre, alle 20.30, il Consiglio comunale di Ventimiglia. All’ordine del giorno sono previste alcune ratifiche a delibere di Giunta, relative al bilancio di previsione triennale ed il riconoscimento di debiti fuori bilancio, per alcune sentenze esecutive. Si parlerà quindi dell’adeguamento del compenso del Collegio dei Revisori dei Conti, del piano delle alienazioni definitivo per il periodo 2020/2022.

Sarà poi la volta della discussione sulla conferma delle aliquote e detrazioni delle imposte Imu, Tasi ed Irpef e la conferma delle tariffe dell'imposta di soggiorno per il 2020. Prevista la presa d'atto del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per l'anno 2019, da finanziare con il gettito della Tari, l’approvazione dell’aumento percentuale delle tariffe Tari per il 2020.

Sarà poi approvato il bilancio di previsione 2020-2022 e la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie, il programma triennale 2020/2022 per l 'affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza e collaborazione esterna.

Infine sarà approvato il progetto di riqualificazione del piazzale autostradale di Ventimiglia, dove sono previste le opere di completamento.