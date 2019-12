Sanremo: lavori questa mattina in via Matteotti per il passaggio dei cavi Rai verso piazza Borea D'Olmo (Foto)

Come era stata fatto anni fa in via Asquasciati, tra i giardini Medaglie d’Oro e l’ingresso dell’Upim, questa mattina lavori in corso in via Matteotti per il passaggio dei vari cavi di connessione tra le regie all’interno dell’Ariston e quelle che verranno installate in piazza Borea D’Olmo dalla Rai.

Si tratta di un lavoro importante per evitare dossi con sotto i cavi e, ovviamente, rendere meno impattante il passaggio delle strutture necessarie alle dirette radiotelevisive. I lavori dovrebbero terminare in giornata e, vista anche la giornata di lunedì, non hanno creato particolari problemi.