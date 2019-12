Molini di Triora: il paese si prepara per le feste con “Aspettando il Santo Natale” (Foto)

A Molini di Triora si respira aria di Natale. Domani nel piccolo borgo della Valle Argentina è in programma “Aspettando il Santo Natale” una giornata di festa per grandi e piccini.

Il pomeriggio di magia prenderà il via alle 15 con l’elfo Giangy che racconterà la storia di Babbo Natale e farà visitare la sua casa. Non mancheranno i giochi di una volta e la cassetta per le letterine di Babbo Natale. Il clou del pomeriggio, sarà l’accensione dell’albero di Natale all’insegna della dolcezza con panettone e cioccolata calda per tutti.