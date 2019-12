Lo so sono tutto nero e ho due paraboliche al posto delle orecchie, però sono simpatico buono e dolce. Sono un cucciolone di sei mesi, l'unico problema che ho è che non vado d'accordo con i gatti però per il resto sono il numero uno.Vi prego vorrei tanto una casetta tutta mia mi aiutate a trovare una nuova famiglia?Sono a Sanremo se volete avere tutte le informazioni su di me e volete vedermi potete telefonare alle mie zie Barbara 347 9300575 oppure Susy 348 371 6591