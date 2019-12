Sono iniziati oggi i lavori per l'installazione del grande albero di Natale a led che illuminerà piazza Colombo per le vacanze di Natale.

Si tratta della stessa struttura che lo scorso anno era stata sistemata in piazza Borea D'Olmo, area quest'anno indisponibile per via dei lavori per il restyling della piazza e di via Matteotti.

In questi giorni proseguiranno i lavori per la creazione dell'albero e delle decorazioni circostanti. Poi, sabato pomeriggio, l'inaugurazione con la prima accensione.