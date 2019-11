Ospedaletti: frana tra la scuola ed il campo sportivo, alunni fuori per 15 giorni e rischio di inagibilità per il campo (Foto e Video)

Si è verificato quasi sicuramente questa notte lo smottamento di terreno che ha fatto franare il muro sotto l’ala Sud della scuola, che ha coinvolto anche il muro di sostegno sopra le tribune del campo di calcio.

Nello smottamento la terra è scivolata via sotto le fondazioni della scuola e, quindi, è stato necessario evacuare il plesso visto che all’interno della scuola si sono anche presentate alcune crepe. Probabilmente l’area Nord è a posto ma serve una perizia. Solo successivamente una parte dei ragazzi potranno rientrare nell’area che sarà sicura.

In pratica si è registrato un movimento franoso tra l’edificio scolastico ed il campo sportivo. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, i Carabinieri ed i tecnici del Comune. I ragazzi delle scuole (235 in tutto di cui: 49 delle materne, 103 delle elementari e 83 delle medie) sono stati fatti evacuare a scopo precauzionale. Gravi problemi anche per il campo comunale che dovrà successivamente essere controllato a livello geologico per capire se sarà utilizzabile o meno per l’attività sportiva.

L’area è stata transennata ed ora il Sindaco ed il Presidente, Silvio Peri, stanno già lavorando per trovare una sistemazione degli alluni già da domani. Dovranno essere sposti banchi e sedie ma ci sarebbero già pronte le aule nei plessi di Coldirodi e della Nobel Asquasciati di Sanremo per ospitarli. Servirà un periodo, si presume di circa due settimane, per eseguire le verifiche strutturali, in modo che successivamente si possa tornare a scuola.

Il problema si ripercuoterà anche sul campo di calcio che, quasi certamente, sarà inagibile non appena verrà emessa l’ordinanza. Ospedaletti, quindi, rimane al momento senza il plesso scolastico e senza l’impianto sportivo dove molti giovani giocano a calcio, compresa la prima squadra che milita in Eccellenza. Quasi sicuramente tutte le formazioni ‘orange’ dovranno emigrare, sia per gli allenamenti che per le partite, anche se la conferma arriverà solo nelle prossime ore.