Incentivi fiscali e cessione della detrazione per la sostituzione della caldaia

L’inverno ed i mesi più freddi dell’anno si stanno avvicinando. È necessario, dunque, capire se la propria caldaia è pronta, in termini di efficienza e consumi, a soddisfare le esigenze di comfort della propria abitazione. La maggior parte degli immobili presenti nel nostro Paese sono stati costruiti tra il primo dopo-guerra e la fine degli anni 70 e, quindi, presentano bassi livelli di efficienza energetica. Proprio per questo motivo, in Italia esistono incentivi fiscali, prorogati annualmente, rivolti a chi esegue interventi di riqualificazione energetica sugli edifici.

In attesa che il Parlamento italiano approvi, entro il 31 dicembre 2019, la legge di bilancio per l’anno 2020, vediamo di analizzare con l’Ing. Falciola della SARECO SRL, azienda specializzata nel risparmio energetico e nel riscaldamento delle abitazioni, gli incentivi fiscali attualmente in vigore.

ING. FALCIOLA PERCHE’ SOSTITUIRE UNA CALDAIA FUNZIONANTE?

“Ricerche effettuate confermano che il 60 % delle emissioni di CO2 è rappresentato dai sistemi di riscaldamento degli edifici, che, nella maggior parte dei casi, sono obsoleti, inquinanti e costosi in termini di consumi. Grazie agli incentivi fiscali, l’investimento in un sistema di riscaldamento o raffrescamento più efficiente e meno inquinante, è diventato uno dei più redditizi che le famiglie oggi possono effettuare. Caldaie a condensazione, pompe di calore, pannelli solari termici o fotovoltaici possono ridurre sensibilmente la bolletta energetica di casa e, grazie anche ai vari incentivi, le famiglie possono ammortizzare l’investimento in poco tempo godendo fin da subito del risparmio sulle bollette di casa”.

QUALI SONO GLI INCENTIVI FISCALI ATTUALMENTE IN VIGORE IN CASO DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA?

“Fino al 31 dicembre, salvo proroghe, chi sostituisce la propria caldaia con una nuova più efficiente può usufruire del Bonus Casa (detrazione fiscale del 50%) o dell’Ecobonus (detrazione fiscale del 65%) pagando tramite bonifico l’intero importo e recuperando la quota di detrazione in 10 anni. In alternativa, la detrazione fiscale del 65% può essere ceduta al proprio fornitore, che pratica uno “sconto” direttamente in fattura. Questo consente di godere dell’agevolazione immediatamente”.

CI SPIEGHI MEGLIO COME FUNZIONA LO SCONTO IN FATTURA

“Lo Stato italiano ha voluto dare un’accelerazione agli incentivi fiscali legati agli interventi atti al raggiungimento di un risparmio energetico degli edifici. È quindi possibile, fino al 31 dicembre 2019, cedere la detrazione fiscale al proprio fornitore (SARECO SRL) che, accettandola, tramuta la detrazione in uno sconto in fattura di pari importo alla detrazione ceduta”.

IN COSA CONSISTE LA VOSTRA OFFERTA?

“La nostra offerta prevede la sostituzione della vecchia caldaia con un apparecchio di nuova generazione a condensazione in classe energetica A+, comprensivo di cronotermostato evoluto ed installazione di valvole termostatiche (fino a 5) sui radiatori esistenti al costo totale di 3.000 euro IVA compresa “chiavi in mano”. Grazie a questa agevolazione, il cliente pagherà effettivamente solo 1.050 euro (anziché 3.000 euro), in quanto la detrazione fiscale che gli spetterebbe (pari al 65%) verrà direttamente scontata in fattura. Ovviamente nel prezzo finale sono già compresi tutti gli adempimenti necessari per poter usufruire di tale incentivo”.

UN BEL RISPARMIO PER IL CLIENTE

“Decisamente un bel risparmio, sia per quelle persone che rinunciavano alle detrazioni per motivi fiscali, in quanto non potevano usufruirne, i cosiddetti “incapienti”, sia per tutte le altre, che di fatto non dovranno più attendere 10 anni per recuperare il 65% della somma investita”.

COSA DEVE FARE CHI È INTERESSATO?

“Affrettarsi, in quanto la normativa è in vigore fino al 31 dicembre 2019 e l’attuale Ministro ha già dichiarato di voler modificare o eliminare tale incentivo per il prossimo anno. Il nostro ufficio è a disposizione per concordare un sopralluogo gratuito e fornirvi tutte le informazioni necessarie”.

Per maggiori informazioni visitare il sito dedicato www.caldaiatuttoincluso.it.

SARECO SRL

Via Nazionale, 31 – IMPERIA

0183 752597 – 346 7292856

sareco@sarecosrl.it

www.sarecosrl.it

facebook.com/sarecosrl