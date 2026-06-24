Prima Power, finestra fra i giganti dei processi di ingegneria e produzione a livello mondiale: il brand per la lavorazione della lamiera di prima industrie in gara per il prestigioso Manufacturing Leadership Awards

Un progetto all’avanguardia porta un’azienda radicata in Piemonte nel “gotha” mondiale delle multinazionali leader nei processi di ingegneria e produzione: Prima Power, punto di riferimento nell’integrazione tecnologica per il settore della lavorazione della lamiera, è stata nominata finalista ai Manufacturing Leadership Awards 2026, riconoscimenti internazionali organizzati dal Manufacturing Leadership Council (MLC), la divisione dedicata alla trasformazione digitale della statunitense National Association of Manufacturers (NAM). Il premio riconosce e valorizza produttori di livello mondiale per l’eccellenza nella trasformazione digitale e nell’innovazione Manufacturing 4.0.

Prima Power è stata selezionata nella categoria Engineering and Production Processes con il progetto "3D Laser Becomes Giga: +280% Productivity Per Square Foot", che mette in evidenza un significativo avanzamento in termini di efficienza produttiva, ottimizzazione degli spazi e prestazioni della produzione integrata. Boeing, Mc Cain, Lockheed Martin, General Motors, Whirlpool, Xerox sono fra i competitors di Prima Power in questa prestigiosa selezione.

Secondo il Manufacturing Leadership Council, i finalisti 2026 rappresentano l’ingegno, la leadership e la visione strategica che stanno plasmando il futuro della manifattura, dimostrando come le iniziative digitali contribuiscano a rafforzare resilienza, competitività e crescita di lungo periodo nell’industria.

Al centro del progetto c’è Giga Laser Next, l’innovativo sistema di taglio laser 3D a quattro teste di Prima Power, progettato per ambienti produttivi ad alto volume completamente automatizzati. Grazie alle quattro teste laser sincronizzate che operano simultaneamente sullo stesso pezzo, Giga Laser Next garantisce una produttività per metro quadrato superiore di oltre il 280% e riduce fino al 75% il numero di stazioni di taglio e il tempo medio di cambio produzione.

L’ingombro compatto di 10 × 10 metri, l’automazione completa e l’integrazione fluida nelle linee di produzione intelligenti stabiliscono un nuovo benchmark in termini di efficienza spazio-tempo per il taglio laser 3D avanzato. Il sistema ha già ricevuto un importante riconoscimento di settore, vincendo il Best Award 2025 a Blechexpo nella categoria Sheet Metal, Tube and Profile Processing.

Tutti i finalisti saranno premiati durante il Manufacturing Leadership Awards Gala, che si tiene il 24 giugno a Scottsdale, in Arizona (Usa), occasione nella quale verranno annunciati i vincitori di categoria e i premi speciali.

PRIMA POWER: CHI SIAMO

Prima Power è il marchio per la lavorazione della lamiera di Prima Industrie, il gruppo di innovazione industriale con circa 1700 dipendenti, 15mila installazioni, 6 stabilimenti e un fatturato annuo di circa 500 milioni di euro. Prima Power fornisce ad aziende di ogni dimensione tecnologie dinamiche mirate che migliorano la redditività nella lavorazione della lamiera. Creiamo soluzioni automatizzate integrate progettate per rispondere alle sfide dei nostri clienti, aperte alla loro crescita futura. Offriamo macchine ad alte prestazioni che garantiscono un'esecuzione flessibile e precisa. In Prima Power, il valore risiede nell'attenzione ai clienti. Costruiamo la nostra offerta su una gamma completa di soluzioni modulari, utilizzando il nostro approccio distintivo focalizzato sul cliente e la nostra estesa conoscenza ingegneristica di sistemi e macchinari per una produzione sostenibile ed efficiente, il tutto basato su una storia unica di integrazione tecnologica.

La gamma di tecnologie di Prima Power è una delle più ampie del settore: macchine laser 2D e 3D per taglio, saldatura e foratura, punzonatrici, sistemi combinati punzonatura-laser e punzonatura-cesoiatura, presse piegatrici, pannellatrici, celle di piegatura robotizzate e sistemi di produzione flessibile.