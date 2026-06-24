Il radiologo a Genova oggi ha un nome, scopriamo insieme quale

Dietro ogni referto di TAC, risonanza o ecografia c'è un medico specialista che non sempre il paziente incontra di persona, ma il cui lavoro è determinante per la diagnosi: il radiologo.

In una città con una rete sanitaria tanto articolata tra ospedali pubblici e strutture private è tanto complesso quanto necessario.

Trovare un buon radiologo a Genova significa poter contare su un'interpretazione accurata delle immagini, fondamentale per non perdere tempo prezioso nella diagnosi.

Il radiologo: chi e e cosa fa davvero

Il medico radiologo è uno specialista che ha dedicato anni di formazione post-laurea alla diagnostica per immagini.

Non è un tecnico: è un medico che legge le immagini prodotte da radiografie, ecografie, TAC e risonanze magnetiche, le interpreta alla luce della storia clinica del paziente e redige un referto che orienta il medico curante verso la diagnosi corretta.

Oggi la radiologia si divide in sottospecialità: c'è il radiologo che si occupa prevalentemente di neuroradiologia, quello specializzato in radiologia addominale, quello esperto di senologia (mammografia ed ecografia del seno), quello che esegue procedure interventistiche.

Scegliere una struttura con radiologi specializzati nell'area di interesse può fare una differenza significativa nella qualità del referto.

Cosa si puo vedere con una lastra?

La "lastra" - termine popolare per la radiografia standard - utilizza raggi X per produrre immagini bidimensionali. È uno strumento potente ma con limiti precisi: mostra bene le strutture dense (ossa, calcificazioni, polmoni), meno bene i tessuti molli. Ecco cosa è visibile con una radiografia:

Fratture ossee: anche piccole crepe possono essere identificate, soprattutto con proiezioni specifiche.

Polmoni e gabbia toracica: la radiografia del torace mostra polmoniti, versamenti pleurici, pneumotorace, dimensioni del cuore, fratture costali.

Colonna vertebrale: artrosi, scoliosi, spondilosi, crolli vertebrali da osteoporosi.

Addome: livelli idroaerei (occlusione intestinale), calcoli renali radiopachi, aria libera addominale (perforazione).

Articolazioni: spazio articolare, deformità, protesi e loro posizionamento.

Per i tessuti molli (muscoli, tendini, legamenti, organi addominali) l'ecografia e la risonanza magnetica offrono informazioni molto più dettagliate della sola radiografia.

Dove prenotare la radiologia a Genova?

A Genova la diagnostica per immagini è disponibile in strutture pubbliche (ospedali Galliera, San Martino, Gaslini) e in numerose strutture private accreditate o convenzionate SSN distribuite in vari quartieri della città.

Per chi non vuole dipendere dai tempi del sistema pubblico - spesso lunghi per esami come la risonanza magnetica - le strutture private offrono prenotazioni con disponibilità certa in pochi giorni.

Cosa portare alla prenotazione radiologica

Indipendentemente dalla struttura scelta, è sempre utile portare e segnalare:

La prescrizione medica con il quesito diagnostico e la classe di priorità.

Esami precedenti sulla stessa area: il confronto con immagini pregresse è spesso determinante per la valutazione del radiologo.

Eventuali allergie a mezzi di contrasto e valori recenti della funzionalità renale (creatinina), se si deve eseguire una TAC o RM con contrasto.