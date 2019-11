Regione: pubbliche assistenze, l'assessore Viale "Sistema 118 molto avanzato, il Governo non danneggi una delle nostre eccellenze"

"Come Regione Liguria esprimo la mia preoccupazione perché il Sistema di Emergenza urgenza 118 nel nostro paese è molto avanzato e su di esso si regge buona parte della sanità della nostra regione e quindi sono preoccupata dell’allarme che proviene dai responsabili del servizio 118 di tante Regioni italiane. Anche le Pubbliche assistenze con ANPA,CRI e Misericordie stanno iniziando a protestare per una proposta di modifica del sistema che le penalizzerà fortemente. Regione Liguria ha da poco trovato un importante punto di intesa con il mondo delle Pubbliche Assistenze per quanto riguarda gli accordi contrattuali e la riforma della Legge regionale. Un grande lavoro che rischia di essere vanificato dall’attuale governo a guida 5 Stelle- PD. Mi attiverò in Commissione sanità delle Regioni , perchè il sistema di emergenza NUE 112 ed il 118, assieme al mondo delle pubbliche assistenze, non venga demolito dai poltronari al Governo”.

Si esprime così la vicepresidente e assessore alla sanità di Regione Liguria Sonia Viale in merito alle critiche rivolte al presidente della Società Italiana sistema 118 espresse dalla maggior parte dei soci e responsabili dei Servizi 118 italiani assieme al mondo delle Pubbliche Assistenze (ANPAS, CRI, Misericordie) che in questo momento sta protestando in piazza a Roma.