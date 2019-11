Sanremo: consiglio comunale in contemporanea con la commemorazione per Nassyria, Fratelli d'Italia "Un'offesa ai martiri caduti"

"Il centrosinistra guidato dal Sindaco Alberto Biancheri offende la memoria dei martiri caduti a Nassyria convocando il consiglio comunale nella stessa data e alla stessa ora previsti per la commemorazione".



È questa l'accusa mossa dal gruppo Fratelli d'Italia, con Massimiliano Iacobucci e Gianni Berrino. "Questa amministrazione che tanto si vanta di essere civica, di avere a cuore i valori della sicurezza e onorare coloro i quali la garantiscono indossando una divisa, al banco di prova dimostra di avere la stessa sensibilità della peggiore sinistra italiana, quella che non onora le istituzioni, garantista con chi delinque contro le forze dell'ordine come nel caso dell'on. del PD, Ivan Scalfarotto che pochi giorni fa, ha fatto visita agli assassini del carabiniere Mario Cerciello Rega, anziché portare le dovute condoglianze alla famiglia e all'Arma dei Carabinieri".



"Così a Sanremo si consuma una gravissima mancanza di rispetto nei confronti degli eroi caduti a Nassyria, 12 carabinieri, 5 militari e 2 cooperatori, tutti italiani sacrificati sull'altare della libertà.