Seborga: tutto pronto per l'elezione della prima Principessa, domenica votazioni e proclamazione alle 18

Domenica prossima i Seborghini sono chiamati alle urne per scegliere la nuova Principessa di Seborga, a seguito dell’abdicazione del Principe Marcello I, nel frattempo rimasto in carica ad interim. Le candidate alle elezioni sono Nina Menegatto, Consigliere della Corona per gli Affari Esteri uscente, e Laura Di Bisceglie, cittadina di Seborga e figlia del Principe Giorgio I.

Si può votare dalle 8.30 alle 17, al seggio di via Giacomo Matteotti 5. Al seggio non è necessario esibire documenti particolari ai fini del voto. Possono votare solo ed esclusivamente quanti risultano iscritti all’Albo Elettorale del Principato (per iscriversi è necessario soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti: essere residenti a Seborga; essere nati a Seborga; essere stati naturalizzati cittadini del Principato di Seborga). È comunque fatto salvo il diritto a richiedere l’iscrizione all’albo anche il giorno stesso delle elezioni, purché si rispettino i requisiti prescritti.

Il voto è a scrutinio segreto. All’elettore sarà data una scheda elettorale con due riquadri riportanti ciascuno i nomi dei due candidati e, in carattere più piccolo, i nomi dei rispettivi Consiglieri della Corona di fiducia. Per votare, l’elettore dovrà semplicemente tracciare una X sul riquadro del candidato che intende scegliere, quindi dovrà piegare la scheda in quattro parti rivolte verso l’interno ed inserirla nell’apposita urna.

Alle 17, terminate le operazioni di voto, avrà inizio lo spoglio delle schede. È previsto che verso le 18 spoglio sarà ultimato e verrà quindi letto pubblicamente il verbale delle votazioni, con la proclamazione dei risultati. L’investitura ufficiale della Principessa di Seborga avrà luogo prossimamente, alla data che sarà stabilita da chi sarà eletta.