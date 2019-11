Le parole di Domenico Modugno illumineranno il centro di Sanremo, per il 70° Festival in via Matteotti si accenderà il testo di “Nel blu dipinto di blu”

I 70 anni del Festival di Sanremo vanno omaggiati a dovere e omaggiare chi ne ha fatto la storia è senza dubbio un passaggio dovuto.

E così il Comune di Sanremo ha pensato di replicare in città quanto visto qualche anno fa a Bologna con Lucio Dalla: illuminare il centro con le parole di un grande della canzone italiana. Il testo di “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno assumerà la forma di luminarie che saranno installate lungo via Matteotti partendo proprio dal Teatro Ariston. A fine gennaio (la data esatta è ancora da definire) il testo luminoso sostituirà quindi il ‘tappeto’ di luci ormai tradizione delle vacanze di Natale.

Un’opera luminosa che fisserà in cielo il testo simbolo della canzone italiana all’estero, conosciuto in ogni angolo del mondo. L’operazione è stata possibile grazie al finanziamento ottenuto da una sponsorizzazione che consentirà al Comune di Sanremo di coprire i circa 50 mila euro per la costruzione delle luminarie. A Palazzo Bellevue resteranno in carico solamente le spese di trasporto e di installazione.

Le luminarie di “Nel blu dipinto di blu” resteranno in via Matteotti fino alla fine del 70° Festival di Sanremo, poi partiranno per gli Stati Uniti per una nuova esposizione e, di conseguenza, una nuova promozione mondiale della nostra città. Poi, come già accaduto a Bologna, l’opera sarà messa all’asta in beneficienza.

La pratica è stata portata avanti nelle scorse settimane dagli assessori Silvana Ormea (Cultura) e Alessandro Sindoni (Turismo) e ha visto la sua conclusione nei giorni scorsi quando è stato dato l’ok alla sponsorizzazione che permetterà di coprire le spese per la realizzazione dell’opera. Ora non resta che attendere l’arrivo del testo luminoso in città e l’inaugurazione, magari alla presenza della famiglia di Domenico Modugno.