Ventimiglia: cinghiali a passeggio in via Milite Ignoto, interviene la Polizia Municipale (foto)

Ha destato preoccupazione la presenza di due cinghiali in centro a Ventimiglia. Due esemplari di ungulati sono infatti stati avvistati in via Milite Ignoto, e immortalati dal nostro lettore Andrea Lucisano.



Sul posto la Polizia Municipale. La presenza di cinghiali in città era stata segnalata già da diverso tempo. Uno di questi è stato addirittura addomesticato e ribattezzato dagli abitanti del quartiere, Carmelo, che sarà trasferito in un'oasi insieme alla sua famiglia.