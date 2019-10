Vallecrosia: la Giunta comunale ha recepito il documento sulle linee guida 'Cites 2006'

La Giunta comunale di Vallecrosia ha deliberato di recepire il documento ‘Linee guida Cites 2006’ per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti in atti, come peraltro espressamente richiesto dall’Azienda Ligure Sanitaria.

La Convenzione di Washington sul Commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, più comunemente conosciuta come ‘Cites’, è un accordo internazionale tra stati che ha lo scopo di proteggere piante ed animali a rischio di estinzione, regolando e monitorando il loro commercio, ovvero esportazione, riesportazione e importazione di animali vivi e morti, di piante, nonché di parti e derivati.

La Convenzione si basa su un sistema di permessi e certificati che possono essere rilasciati se sono soddisfatte determinate condizioni e che devono essere presentati agli uffici doganali abilitati ai controlli dei Paesi interessati allo scambio. La Convenzione è entrata in vigore nel 1975 e vi aderiscono attualmente 183 membri, compresa l’Unione Europea che è diventata Parte dall’8 luglio 2015. In Italia, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare è l’Autorità di gestione responsabile in via principale dell’esecuzione della legislazione ‘Cites’.