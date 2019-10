Imperia: via Cascione riaperta al traffico, Gagliano "Tanto rumore per nulla, oggi modifiche alla cartellonistica"

Tanto rumore per nulla secondo l’Assessore alla Viabilità Antonio Gagliano, che interviene a Imperia News, di nuovo sulla decisione di riaprire al traffico la parte alta di via Cascione, in concomitanza con la chiusura di galleria Gastaldi dovuta alla messa in sicurezza.



Per Gagliano, i primi giorni di sperimentazione della nuova viabilità sono da giudicare positivamente. “Vedo tutto il bailamme che si sta facendo, ma direi che sta andando bene. Abbiamo decongestionato il traffico sull’Aurelia, non si vedono più lunghe code in corso Garibaldi e in via Pirinoli”.



“Da questa mattina – annuncia poi l’Assessore – sarà rafforzata la cartellonistica: scriveremo, dal lato della galleria, ‘Viabilità modificata, si prega di non camminare al centro’”.



Un monito, dunque, per i pedoni abituati a usufruire dell’intera carreggiata da quando la precedente amministrazione ha deciso di chiuderla al traffico.



E per gli automobilisti?



“Dall’altro lato, riscriveremo quello che c’è già, scritto in piccolo, ovvero di procedere in auto a passo d’uomo”, risponde l’Assessore, che ha previsto la presenza costante di due o tre agenti della Polizia Municipale a monitorare la velocità con cui gli automobilisti imboccano la via.



“Il limite di velocità c’è, poi se la gente avrà voglia di rischiare, noi più che mettere l’agente che gli dice di andare piano non possiamo fare”.



Potreste multare gli automobilisti indisciplinati.



“E come si fa a multare chi su un limite di dieci chilometri all’ora va a venti? Un discorso diverso è per chi la imbocca come fosse una via normale”.



Gagliano interviene anche sul problema segnalato da alcuni cittadini, delle auto in sosta, nonostante l’ordinanza preveda solo il passaggio.



“Anche in questo caso si è fatto tanto rumore, non tutti hanno capito che alcune auto sono autorizzate alla sosta”.



Come risponde ai cittadini – compreso il sottoscritto – che ritengono questa una prova generale per la riapertura al traffico della via, magari non per tutto il giorno come adesso, ma a orari prestabiliti?



“Dico che il Sindaco è stato chiaro: alla riapertura della galleria si chiude via Cascione, il futuro però io non so prevederlo. Al momento rimango su quanto dichiarato dal Sindaco che è fermo su questa posizione”.