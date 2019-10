Sondaggi regionali, civiche centrodestra al 5%. Andrea Costa (Liguria Popolare): “Merito di politica che torna a parlare ai cittadini”

“Apprendiamo con soddisfazione dal sondaggio pubblicato questa mattina sul Secolo XIX la valutazione della forza di Liguria Popolare al 5% - dichiara Andrea Costa, presidente di Liguria Popolare -. Un riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto dall’unica lista di centrodestra davvero civica nella nostra Regione”.

“Questa stima ci conferma quello che vediamo tutti i giorni: un avvicinamento alle nostre posizioni da parte di un numero sempre crescente di donne e uomini che si riconoscono nel nostro progetto: siamo una forza fondamentale per la coalizione - spiega il consigliere regionale -. Liguria Popolare è viva, è in pieno tumulto: Savona è solo l’ultima delle città dove abbiamo organizzato un evento che ha riscosso grande successo”.

Secondo Costa, “da Sanremo a Sarzana grazie ai popolari la politica è tornata a parlare a tu per tu con le persone, ascoltando i loro problemi e i loro sogni nelle piazze, nelle strade, nelle sedi che stiamo aprendo in tutto il territorio regionale”.

“Ritengo che il nostro movimento abbia tutte le carte in regola per giocare un ruolo primario nella prossima squadra di governo, nell’attuale e nella futura maggioranza - aggiunge ancora il leader dei popolari -. La nostra forza risiede nel rapporto di sincerità e fiducia costruito con i cittadini, nel legame forte che ci connette al territorio e alla sua quotidianità. Questo è quello che propone Liguria Popolare: siamo certi che non sarà semplice, che serviranno tempo e fatica - conclude Andrea Costa - ma è una maratona che vogliamo impegnarci a correre”.