Bordighera: sabato prossimo, ‘Donare un libro, Donare conoscenza...’ dell'Associazione Italiana Famiglie ADHD Odv

L'Associazione Italiana Famiglie ADHD Odv, in collaborazione con il Comune di Bordighera e con il patrocinio della Asl1 Imperiese e della Fidapa BMW Sanremo, invita a partecipare sabato prossimo, il 26 ottobre 2019, all'evento ‘Donare un libro, Donare conoscenza...’ che si svolgerà dalle 16.30 fino alle 18.30 presso la Chiesa Anglicana di Bordighera.



"In occasione di ‘Ottobre - Mese della consapevolezza dell'Adhd’, Monica Conversano, referente regionale e provinciale di AIFA Odv donerà un libro sul Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività dal titolo ‘Prendersi cura dell'Adhd’ scritto dal Prof Russell Barkley professore clinico di Psichiatria presso il Vrginia Treatment Center for Children e la Virginia Commonwealth University Medical Center, Richmond VA (USA) alla Biblioteca internazionale di Bordighera. Lo stesso rimarrà a disposizione di quanti vorranno approfondire la conoscenza sulla patologia. Giuseppe Pili, neuropsichiatra infantile dell'Asl1 Imperiese, parteciperà ai lavori con un intervento sul Disturbo da Deficit dell'Attenzione e iperattività per sensibilizzare il pubblico ad una migliore conoscenza e consapevolezza utili alle famigli con bambini e ragazzi con ADHD. Alessandra Giacobbe, psicologa e psicoterapeuta approfondirà il trattamento cognitivo-comportamentale, approccio terapeutico raccomandato dalle linee guida internazionali per l'ADHD a sostegno del bambino, della famiglia e della scuola. L'ingresso é libero e gratuito. La presenza di tutti coloro che sono interessati ad approfondire la conoscenza sul Disturbo da deficit diAttenzione e Iperattività, contribuirà a celebrare 'Ottobre il mese della consapevolezza' che quest'anno in tutto il mondo promuove il titolo 'ADHD: Falsi miti e realtà, l'importanza di una corretta informazione' https://www.aifaonlus.it/component/content/article/6-newsprimapagina/781-ottobre-mese-della-consapevolezza-adhd.html. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione per chi lo richiederà".



Per informazioni 349.6658925 referente.liguria.it - www.aifaodv.org