Ventimiglia: come annunciato dall'Amministrazione, prosegue in città la piantumazione alberi da alto fusto

Come promesso l’amministrazione Scullino prosegue nel piantare alberi da alto fusto e ad abbellire la città. Tutti in città si sono accorti dell’attenzione posta dalla Giunta Scullino al verde pubblico, ai particolari sull’arredo urbano e alle piccole manutenzioni.



L’assessore Gianni Ascheri e il consigliere Francesco Mauro intervengono per rimarcare come la cura del patrimonio comunale e del verde pubblico sia assolutamente prioritario: “È facile notare come piantando le nuove 10 palme in Piazza Marconi alla Marina San Giuseppe e le magnolie in via Vittorio Veneto, di fronte alle scuole, abbia già cambiato aspetto a quei lati di strada e ai marciapiedi”. Continua il sindaco: ”Dalle promesse ai fatti, vogliamo una città più accogliente, ordinata e vivibile, siamo solo all’inizio, se pensate che sono solo pochi mesi che governiamo questa città provate a immaginare come può cambiare in meglio Ventimiglia. Con l’aiuto di tutti spero”.