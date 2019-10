Molini di Triora: allerta meteo, avvisi e laghetto delle noci, la secca replica dell'amministrazione comunale all'opposizione

"A suo tempo, era stato chiesto agli abitanti di Molini di Triora se erano interessati a ricevere via sms comunicazioni di pubblico interesse; a chi ne aveva fatto richiesta, erano state (e vengono) inviate comunicazioni in tal senso; trattasi, pertanto, di un servizio non obbligatorio fornito dal Comune. Nessun obbligo particolare è comunque previsto a carico dei Comuni in caso di allerta giallo”.



Questa la replica dal capogruppo di maggioranza, il consigliere comunale Matteo Morini di fronte alle critiche arrivate dal rappresentante dell'opposizione, Mario Antonio Becciu, circa la situazione di maltempo delle ultime ore (LINK ALLA NOTIZIA).



"Il Laghetto dei Noci non è stato svuotato sia perché non c’era alcun motivo per farlo (l’allerta giallo è sostanzialmente sinonimo di “pioggia”) sia perché, anche durante lo scorso fine settimana, era frequentato da numerosi turisti; il laghetto, come ogni anno, verrà svuotato a fine ottobre. - puntualizza Morini - La nostra Amministrazione non ha “licenziato” alcun dipendente, ha unicamente comunicato ad una lavoratrice il non superamento di un periodo di prova".



"Da ultimo, non riesco francamente a comprendere le lamentale nei confronti di chi organizza feste paesane, organizzate, tra l’altro, dalla Pro Loco – di cui mi onoro far parte - e non dal Comune, che sono di richiamo per numerosi turisti e che costituiscono il principale, se non l’unico, strumento per far conoscere il nostro territorio" - conclude l'esponente dell'amministrazione comunale di Molini di Triora.