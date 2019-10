Sanremo: auto in contromano in corso Inglesi vicino al 'Polo Nord', scontro frontale con uno scooter (Foto)

Frontale in corso Inglesi, a pochi metri dall’incrocio del ‘Polo Nord’ a Sanremo per una Fiat 500 che ha imboccato la strada in contromano, salendo dall’ex funivia verso il popoloso quartiere matuziano.

Scontro violentissimo tra uno scooter e l’auto, in corrispondenza della curva, dove la visibilità è ovviamente ridotta. Nell’impatto ad avere la peggio è stato il centauro che è finito a terra.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ed un’ambulanza che ha portato il centauro in ospedale, in codice giallo di media gravità. La strada è rimasta chiusa al traffico per diversi minuti.

Le foto sono di Tonino Bonomo