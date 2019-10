70° Festival di Sanremo: Amadeus smentisce le notizie sulla commissione e conferma “Sceglierò io i Big in gara”

A poche ore dalle notizie riguardo la nomina della commissione artistica del 70° Festival di Sanremo interviene proprio Amadeus per specificare come si divideranno i compiti per la scelta dei cantanti in gara.

Alla notizia diffusa da AdnKronos ha risposto lo stesso Amadeus che ha tenuto a precisare come sarà lui ad occuparsi in prima persona (e da solo) della selezione dei Big, mentre la commissione composta da Gianmarco Mazzi, Claudio Fasulo, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis lavorerà solo sui Giovani.

Amadeus ha dichiarato: “Devo chiarire un malinteso, la commissione che presiedo è al lavoro sui Giovani e terminerà il suo lavoro con i Giovani. Sui Big, da direttore artistico e musicale del Festival, mi riservo la scelta di inviare gli inviti agli artisti”.