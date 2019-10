Imperia: da lunedì prossimo all'Hotel Corallo scattano i corsi dell'associazione italiana Sommelier

Continuano ad aumentare le richieste per i corsi dell’Associazione Italiana Sommelier, un movimento che negli ultimi anni, anche in Liguria, ha registrato un numero di appassionati sempre più ampio e trasversale.

Ad Imperia i corsi partiranno lunedì prossimo all’Hotel Corallo (Corso Garibaldi 29), dalle 21 alle 23.30. Sono 11 in totale i corsi proposti su tutto il territorio della Liguria, con una grande novità: un nuovo corso per diventare sommelier dell’olio, in programma dal 12 novembre al Mog di Genova (Mercato orientale).