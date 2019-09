Ventimiglia: assenza del Sindaco Biancheri all'incontro sui porti di ieri, l'invettiva del Consigliere Ventimiglia (Lega)

“Apprendiamo con stupore l’assenza del Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, alla conferenza internazionale indetta a Ventimiglia dalla società Sportello Italia di Monaco, organizzata con l’importante contributo del dott. Fabio Finamore, relativa allo sviluppo dei bacini portuali nella nostra provincia”.

Interviene in questo modo il Consigliere comunale della Lega di Sanremo, Daniele Ventimiglia, che prosegue. “La presenza lodevole della sola consigliera Tonegutti, non ci esula però dall’esprimere stupore nel recepire la totale mancanza di sensibilità politica ed economica da parte dell’amministrazione sanremese. È stato imbarazzante per i tanti cittadini ed imprenditori sanremesi presenti all’evento aver ascoltato i contributi di tanti sindaci della nostra provincia e non del sindaco della nostra città”.