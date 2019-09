Ventimiglia: primo giorno di scuola al Liceo Aprosio, ad accogliere gli studenti il Sindaco Scullino e l’Assessore Riolfo (Foto e Video)

“E’ un passaggio di vita molto importante, i ragazzi si renderanno conto che stanno crescendo velocemente. Qui al liceo vivranno un periodo di preparazione e di scelte che si porteranno dietro per tutta la vita.” A dirlo è Gaetano Scullino, Sindaco di Ventimiglia, che questa mattina insieme all’Assessore alla Scuola Mabel Riolfo ha portato i suoi saluti agli studenti del Liceo Aprosio che inizieranno da oggi un nuovo percorso scolastico.

“Il Liceo Aprosio è una delle strutture migliori della provincia di Imperia - ha aggiunto - sono certo che questi ragazzi che erano anche un po’ titubanti e assonnati, si renderanno conto che è cambiata loro la vita.”

A portare i suoi saluti ai ragazzi anche l’Assessore alla Scuola Mabel Riolfo: “Ho visto dei ragazzi emozionati e sono molto contenta perché penso che la passione per lo studio, se ti accompagna tutta la vita, credo sia la cosa che fa la differenza. L’istruzione è quel che rende veramente liberi, solo studiando si può comprendere che cosa si vuole dalla vita. Come Amministrazione siamo a disposizione di tutti gli studenti.

Ho fatto l’avvocato, ma ho studiato al Liceo Linguistico, questo fa capire che a volte a 14 anni non si hanno le idee chiare, ma se si ha passione per lo studio, comunque si trova la propria strada. Le lingue sono comunque un patrimonio che mi porto dietro, sono state un passo molto importante per me.”