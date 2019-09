Cia Liguria: “Incomprensibile l'allarmismo di Coldiretti sul possibile contagio in Liguria della Xylella”

In merito al possibile contagio della Xylella in Liguria, interviene oggi il presidente di Cia Liguria Aldo Alberto.

“L'allarmismo di Coldiretti, a livello nazionale, sul possibile contagio in Liguria della Xylella è incomprensibile” dicono da Cia Liguria. “Il presidente di Coldiretti sembra ignorare due aspetti - sottolinea Aldo Alberto, presidente di Cia Liguria e presidente nazionale dell'Associazione Florovivaisti italiani - la Regione Liguria continua a fare regolari controlli con verifiche mirate e non c'è nessuna segnale per creare false preoccupazioni. Inoltre dare spazio a questi timori significa rischiare di travolgere interi settori del florovivaismo che vivono di export dove è molto più difficile spiegare che la situazione è sotto controllo. Ci auguriamo che, proprio chi ha ruoli di responsabilità nel settore agricolo, mantenga posizioni equilibrate e soprattutto contestualizzate alle diverse realtà territoriali”.