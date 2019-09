Il Consiglio Comunale di Taggia approva il conferimento di Se.Com. in Rivieracqua, il salvataggio offre garanzie sui crediti ma non sarà indolore per i cittadini

Il Consiglio Comunale di Taggia ha approvato il conferimento del ramo aziendale della partecipata Se.Com. in Rivieracqua. La votazione è passata a maggioranza e con l'astensione dei gruppi consigliari, 'Il Passo Giusto' e 'Un Comune in Movimento'.



Un passaggio importante quello avvenuto stasera a Taggia, dove si è tornato a ribadire, in modo unanime, nonostante la votazione, l'intenzione che l'acqua rimanga pubblica. In altre parole si è votato per proseguire sulla strada del possibile salvataggio di Rivieracqua, attraverso il conferimento di Se.Com. La società a capitale pubblico, dove questo comune fa la parte del socio maggioritario con un peso del 50%, seguito da Riva Ligure con il 17,28%, Santo Stefano al Mare con il 9% e poi tutti gli altri comuni più piccoli, Badalucco e Castellaro 5,68% e infine, Montalto Carpasio, Terzorio, Pompeiana al 4,09%.



L'ANALISI DELLA SERATA CON IL SINDACO MARIO CONIO





L'ANALISI DELLA SERATA CON IL CONSIGLIERE COMUNALE ROBERTO ORENGOdel sindaco Mario Conio, sul percorso iniziato nel 2012, arrivando fino al 2017 quando emergono le gravissime perdite maturate da Rivieracqua nel corso degli anni antecedenti. Si è arrivati, infine, ai giorni nostri ed alle numerose bozze di piano concordatario. L'ultima è di pochi giorni fa, il 6 settembre. Oggi, inoltre, era previsto un nuovo incontro davanti al giudice del tribunale fallimentare ma tutto lascia supporre che vi sarà un rinvio ( LINK ).- ha esordito il sindaco– conferma il primo cittadino –Nell'introdurre le linee di piano il primo cittadino ha puntualizzato:afferma Conio -attraverso il capogruppo, prima e con il consigliere, poi, ha rimarcato alcuni passaggi della vicenda Rivieracqua e del conferimento di Se.Com.,- si chiede Orengo.

Il capogruppo, inoltre, ha chiesto a più riprese come mai non si sia interpellata la Corte dei Conti chiedendo un parere sulla fattibilità dell'operazione, che avrebbe offerto una tranquillità maggiore. Su questo punto ha risposto il dirigente Michele Figaia che ha curato l'intera pratica Se.Com.-Rivieracqua. “Parere della corte dei conti, magari, però è anche vero che la Corte non esprime pareri così. Fanno una disamina su ammissibilità e ottenere risposta sulla tranquillità di un consiglio comunale non sarebbe facile. Si sarebbe potuto presentare richiesta ma dubito che ci sarebbe stata risposta”.

Dal consiglio comunale emerge un'ulteriore certezza. Il piano tariffario 2020 – 2024 colpirà duramente tutti i cittadini, non solo Taggia. “E' inutile nasconderlo è un piano tariffario lacrime e sangue. Un incremento del 9% annuo fino al 2022. - conferma senza mezzi termini il sindaco - Viene considerata una partita singola, chiamata partita pregressa che prevede recupero di circa 1milione e mezzo di euro da applicarsi nella bolletta 2019. Il piano prevede poi un conguaglio perequativo che a partire dal 2021 permetterà di recuperare in bolletta circa 9milioni di euro in totale. E' oggettivamente un piano di grande sacrificio”.



Taggia vanta un credito per 1milione e 800mila euro che il piano riassume come credito privilegiato che saranno rimborsati tra il 2020 ed il 2021. A questo si aggiungono ulteriori 300mila euro legati alle spese di personale, distaccato su Rivieracqua ma pagato dal Comune.



Collegata a Se.Com. c'è la questione relativa al personale. Il piano prevede l'assorbimento di tutta la forza lavoro a tempo indeterminato. Su questo aspetto l'opposizione ha esortato il sindaco a prendere un impegno a tutela di questa forza lavoro. “Il depuratore negli ultimi 8 anni è stato il migliore della provincia di Imperia. Questo è merito di chi ci ha lavorato e se ne è occupato. Dal direttore fino all'ultimo operaio che lavora a tempo discontinuo. - sottolinea il consigliere Roberto Orengo - E' possibile tutelare questo patrimonio umano che conosce il nostro depuratore. Rischiamo di perderli clamorosamente. Mi sembra una richiesta legittima”. L'argomento è stato condiviso dal primo cittadino che ha assunto l'impegno a tutelare questa forza lavoro.



“La condizione per il conferimento di Se.Com. che noi manteniamo è quella dell'omologa del piano. - puntualizza il sindaco Conio - Oggi prendiamo atto delle linee di piano, approviamo modifiche statuarie e approviamo il regolamento su SFP1 e SFP2. Auspichiamo che quanto fatto da Taggia aiuti Rivieracqua ad uscire da questa difficoltà cronica. Ogni giorno che passa senza decisioni è un giorno in più per affossare la società. La mia amministrazione c'è per andare avanti. Questo piano è un passo avanti, in una partita particolare del Comune. Anche a livello di bilancio avremo dei riflessi positivi. Nel post concordato verrà riconosciuto il pagamento trimestrale della quota di depurazione. Questo permetterà di evitare di avere croniche anticipazioni di cassa” - conclude il sindaco.



La partita è chiusa? Tutt'altro. Taggia ha il 50% in Se.Com. ed il conferimento dovrà passare da analoga deliberazione anche degli altri comuni con partecipazione minore. Serve l'80% affinché si possa perfezionare il passaggio. L'aspetto è stato rimarcato da Orengo e sulla questione il sindaco ha chiosato dicendo: “Mi aspetto che anche gli altri soci Se.Com. facciano il loro percorso. Confido che gli altri sindaci facciano scelte analoghe alla nostra perchè se così non fosse staremmo affossando Se.Com. Taggia si assume una responsabilità. Taggia è socio principale e mi auguro che sia di buon auspicio perchè soci minori facciano scelte analoghe”.