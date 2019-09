Sanremo: nautica, i cantieri Permare festeggiano 80 anni con il nuovo marchio Amer Cento

Il fondatore della Permare quest’anno festeggia i suoi 80 anni, un bilancio positivo per il cantiere di Sanremo che ha all’attivo 84 barche costruite ad oggi e non è mai mancato ai saloni di Cannes e Genova. In occasione dei saloni si svelerà al pubblico una sorpresa: il nuovo marchio destinato alla Cento realizzato in collaborazione con Bonuccelli ADPOWER per onorare simbolicamente il compleanno del fondatore.

Durante i prossimi saloni sarà esposto in anteprima mondiale il nuovo scafo realizzato.

L’exterior decor a cura del cantiere porta una drastica riduzione della superficie di vetroresina privilegiando le aperture a fiancata per grandi finestrature con l’effetto estetico di giocare a far penetrare all’interno dello scafo maggior luce naturale possibile e panoramiche del mare circostante per ottenere un contatto visivo mai interrotto sui tre ponti della barca.

"La difficoltà è stata di bilanciare il maggior peso delle finestrature con la leggerezza dei materiali di allestimento ed arredo. Non solo luce naturale usata per illuminare e ridurre l’assorbimento energetico ma un light/shadow design in grado di utilizzare la luce e l’ombra come superfici per movimentare gli ambienti sofisticati grazie all’utilizzo materico di materiali lucidi per riflettere opachi per assorbire e pareti dall’effetto metallico volutamente a contrasto per creare sinuose geometrie e riflessi derivanti dal moto ondoso e dalla luce solare e lunare sempre diversi durante l’arco della giornata scandendo i ritmi di bordo come una meridiana. Un labirinto di luci naturali per tornare alla purezza di stile contemporanea" - spiegano dal gruppo imprenditoriale matuziano.

"Il nuovo F100 cambia esternamente e razionalizza con un passaggio esterno sul fly strategico per aumentare spazi interni consentendo una passeggiata diretta dal fly alla zona prendisole a prua sia per gli ospiti che per avere accesso alla zona tonneggi. La barca ha una livrea elegante e sinuosa, è vestita da sera pronta a festeggiare i 46 anni di attività dell’azienda insieme alle tre generazioni della Famiglia Amerio che procedono in sintonia ed armonia a far diventare sempre più conosciuto ed apprezzato il brand italiano Ameryachts noto per customizzazione, innovazione e eco-design".