Sanremo: il futuro della pista ciclabile in consiglio. Biancheri: “Ricchezza importantissima per il territorio”

Il consiglio comunale di questa sera, chiamato ai due passaggi storici del conferimento di Amaie in Rivieracqua e dell’acquisizione della pista ciclabile da parte di Amaie Energia, si è aperto con la consueta ora dedicata a interpellanze e interrogazioni.

Il primo ordine del giorno è arrivato dai banchi della Lega per voce del consigliere Federica Cozza ed ha riguardato l’accesso prioritario agli uffici comunali da parte di persone anziane, donne in gravidanza o disabili. All’ordine del giorno della Lega ha risposto il consigliere comunale Giorgio Trucco che ha ricordato i lavori svolti negli anni scorsi per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per la costituzione del comitato PEBA per l’individuazione delle difficoltà per i disabili. Il consigliere Trucco (Pd) ha poi rinviato la discussione a un apposito tavolo di lavoro, ma ha ritenuto difficile stabilire una priorità per alcune categorie. Dai banchi dell’opposizione Sergio Tommasini (100 per 100 Sanremo) ha annunciato il proprio voto favorevole all’ordine del giorno chiedendo un lavoro per lo studio delle possibilità per avvantaggiare le categorie sopra citate nell’accesso agli uffici pubblici. Opinione favorevole da parte del consigliere Eugenio Nocita (Sanremo al Centro) il quale ha però corretto il documento affermando che il sindaco e la Giunta non sono gli organi preposti per il cambio di regolamento, ma rinviando la responsabilità alla quarta commissione. Al termine della discussione l’ordine del giorno è stato ritirato per una rielaborazione.

Il secondo ordine del giorno ha riguardato l’assegnazione agli agenti delle forze dell’ordine, a prezzo calmierato, degli appartamenti di proprietà comunali ubicati nella ‘Pigna’.

La discussione è proseguita con l’interrogazione del gruppo ‘100 per 100 Sanremo’, per voce del consigliere Sergio Tommasini, in merito a strada Monte Ortigara con il ripristino dopo i lavori per la rete del gas (e le conseguenze sull’asfalto ripristinato dopo il cantiere) e per il controllo tramite telecamere in strada Gozo per chi utilizza la zona per scaricare rifiuti irregolarmente, specie gli ingombranti. All’interrogazione ha risposto l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella che ha ribadito come gli interventi sugli asfalti debbano poi essere terminati con la sistemazione dell’intera carreggiata e non del solo tratto interessato dai lavori. L’assessore all’Igiene Urbana Lucia Artusi ha invece risposto in merito alla questione dei cassonetti di strada Gozo, le cui serrature vengono divelte per poi poter conferire senza regole. L’assessore Artusi ha dichiarato che Amaie Energia non prevede l’aumento del numero di cassonetti per l’indifferenziato, ma solo quello dei bidoni per i materiali riciclabili. Verranno quindi sostituite le telecamere di controllo con l’ausilio anche delle ‘fototrappole’ dei Rangers che funzionano anche in notturna.

L’ultima discussione ha riguardato la richiesta del gruppo ‘100 per 100 Sanremo’ in merito all’annullamento della finale italiana di mountain bike downhill prevista inizialmente a Sanremo a inizio ottobre e poi spostata in un’altra località. Ha risposto il vice sindaco e assessore allo Sport Alessandro Sindoni il quale ha spiegato che la manifestazione è stata annullata il 31 luglio scorso per problemi organizzativi esternati dagli stessi organizzatori. La tappa sanremese è stata rinviata all’anno prossimo, sempre a ottobre. Il finanziamento previsto da parte del Comune è di 10 mila euro.

Chiusa l’ora dedicata a ordini del giorno e interrogazioni si è passati alla discussione di uno dei due temi ‘caldi’ della serata: l’acquisizione della pista ciclabile da Area24 dopo la liquidazione della società. La pratica, che vedrà il subentro di Amaie Energia nella gestione e nella manutenzione della pista, è stata illustrata dall’assessore al Bilancio e alla Società Partecipate Massimo Rossano. Per l’acquisizione è previsto l’ingresso della società Filse S.p.a. all’interno di Amaie Energia portando in dote un milione di euro, con Amaie Energia che manterrà il controllo. Entrerà anche il Comune di Taggia che al momento risulta fuori. La Filse S.p.a. si è fatta carico anche di ‘arricchire’ Amaie Energia con alcuni immobili. La nuova composizione societaria permetterebbe al gestore della pista ciclabile di generare utili da reinvestire sulla pista. Il prezzo che sarà pagato da Amaie Energia è di un milione e 600 mila euro. Presenti in aula anche il presidente Andrea Gorlero e consigliere Antonio Fera.

Il primo a intervenire è stato Mario Robaldo (Pd) che ha riletto il comunicato del partito con il quale si sottolinea l’approvazione al salvataggio della pista ciclabile

“Spero che in Amaie ci sia la propensione per gestire risorse per la promozione della pista ciclopedonale – è intervenuto Sergio Tommasini – Oltre alle due persone che arriveranno da Area 24, ritengo importante individuare una figura professionale che curi proprio l’aspetto promozionale di questa importante infrastruttura. Noi, in fase di votazione, faremo un’astensione di carattere costruttivo”.

“Il nostro territorio ha potenzialità, come il clima, il territorio e l’enogastronomia, che devono essere valorizzate – ha detto Umberto Bellini di Sanremo al Centro - Basterebbe copiare quanto avviene, per esempio, nei borghi della vicina Francia. In questa maniera potrà anche derivare occupazione e ricchezza. Si potrebbe pensare ad un consorzio pubblico/privato, anche perché nella pista dovranno essere coinvolte le associazioni sportive ed il casinò. Nella scelta delle persone bisogna cercare le persone più capaci, andando anche oltre alla politica”.

“Abbiamo l’obbligo di tutelare la pista – ha preso la parola di Daniele Ventimiglia della Lega - Noi però ci asterremo perché avremmo preferito il casinò per questo tipo di questo passaggio, perchè avrebbe dato garanzie in termini di promozione turistica. Crediamo infatti che poco c'entri l’Amaie. Auspichiamo che il Comune possa coinvolgere entrambe le aziende. Vogliamo infine ringraziare la Regione e la Filse per l’importante apporto economico”.

E’ poi intervenuta di nuovo la maggioranza con Eugenio Nocita: “Voglio ricordare che una parte politica in passato avrebbe voluto convertire l’ex sede ferroviario con una destinazione viaria e non turistica – ha detto – Sono scuro che l’Amaie opererà bene, come ha già fatto con le strutture sportive nate all’interno del Mercato dei Fiori e la gestione ambientale della città”.

“L’Amaie c’entra perché l’aspetto turistico della pista è successivo a quello della manutenzione – così l’assessore Massimo Rossano ha risposto al consigliere Ventimiglia – Ospedaletti è vero che rappresenta una zona d’ombra, ma sono sicuro che ci ripenserà e si unirà al progetto successivamente dando la propria adesione”.

Ha poi parlato il sindaco Alberto Biancheri che ha risposto sui dubbi sollevati sulla scelta della società: “L’Amaie, anche se come società si sta trasformando, sarà comunque sempre concentrata anche sui rifiuti per i quali c’è ancora tanto da fare, questo sarà infatti il focus principale – ha detto - Tutti dobbiamo essere orgogliosi delle nostre partecipate. La pista è una ricchezza importantissima che ha cambiato le abitudini dei cittadini. Sono d’accordo che venga valorizzata e prolungata verso levante, ma dobbiamo trovare una soluzione per proseguire verso ponente. Dovremmo infatti collegare la pista con la Francia, il problema principale riguarda il tratto tra Ospedaletti e Bordighera. Importante infine ricordare che con questa operazione si vanno a pagare, anche se non del tutto, le aziende creditrici della pista”.

A chiudere la discussione è stato il consigliere di maggioranza Lorenzo Marcucci. “Le difficoltà di Area 24 sono sotto gli occhi di tutti – ha esordito – Ritengo che la scelta di Amaie, società sana e già strutturata, sia una scelta di buona amministrazione che trasformerà la pista da costo a risorsa. Occuparsi di promozione turistica sarà una bella sfida”.

La pratica è stata infine approvata con 15 voti favorevoli, nessun contrario e 4 astensioni.