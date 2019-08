Crisi di Governo: Conte attacca Salvini e si dimette, elezioni o nuovo esecutivo? Parola alla politica locale

20 agosto 2019, ore 15: la crisi di Governo prende forma nelle parole del Premier Giuseppe Conte: “Dopo il dibattito andrò da Mattarella per dimettermi”. Le manovre romane degli ultimi giorni aprono a due scenari possibili: o il voto in autunno o un nuovo Governo di maggioranza parlamentare.

Cosa ne pensano i rappresentati politici locali dei vari partiti che stanno dibattendo a Roma?

“In Senato abbiamo istituzionalizzato la crisi di governo - commenta l’On. Flavio Di Muro (Lega) - domani sarò alla Camera dove ci sarà probabilmente la replica di quanto avvenuto oggi. Il dato significativo è che Conte ha deciso di rassegnare dimissioni, non poteva fare altrimenti. La mia posizione, che è quella di tutta la Lega, è quella di tornare al voto portando avanti cose positive fatte da questo Governo, ma anche riprendendo le proposte della Lega, rimaste nel cassetto. L’obiettivo è quello di dare un Governo forte e decisionista per il paese”.

“Oggi Conte, politicamente, ha detto cose condivisibili per quanto riguarda l’analisi su come si sia mosso Salvini - conclude Pietro Mannoni (PD) - condivisibili in quanto critiche ma sono stati compagni di governo e questo non si può cancellare. C’è perplessità perché noi come Partito Democratico è da un anno che sosteniamo queste posizioni critiche verso Salvini. Proprio quello che doveva essere il ‘governo del cambiamento’ in realtà ha fatto parecchie cose non condivisibili, come l’ultimo provvedimento sulla sicurezza. Quindi, siamo perplessi di fronte al fatto che Conte, pur avendo avuto molti elementi di critica, abbia dovuto aspettare la decisione di Salvini di andarsene, per fare queste polemiche. Ora sarà il Presidente della Repubblica a dover gestire questa crisi. Noi, come Partito Democratico abbiamo una posizione che rispetta in modo assoluto le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica. Saremo disponibili se ci saranno le condizioni per provare a fare quanto sarà necessario per mettere in sicurezza l’Italia. È chiaro, questa ipotesi è preferibile rispetto all’avventurarsi verso elezioni anticipate”.

“Noi, come Fratelli d’Italia, vogliamo andare al voto ancora da prima che si aprisse la crisi - dichiara l’assessore regionale Gianni Berrino - la nostra posizione è chiara e non altalenante, è l’unica possibilità che ha l’Italia per avere un Governo forte e siamo stufi dei continui battibecchi che sono giunti a una crisi sancita da Conte che si dimette. Personalmente non vorrei che l’andare da Mattarella di trasformasse nel tentativo di fare un Governo non eletto dal popolo perché non è ciò di cui l’Italia ha bisogno”.

“Il dibattito al Senato ha evidenziato la forte crisi di Governo in atto - è la posizione di Marco Scajola - credo che non ci siano altre soluzioni se non lo scioglimento immediato del Parlamento ridando agli italiani la possibilità democraticamente legittima di indicarne uno nuovo con un nuova maggioranza politica. È ovvio che questa decisione spetti al Presidente Mattarella che è persona sicuramente saggia e che dovrà fare tutte le considerazioni del caso. Quello che spero, e che credono sperino tanti italiani, è che non nasca l’ennesimo Governo non voluto dal popolo. Sono per il massimo rispetto delle regole democratiche e credo che in un Paese normale chi vince le elezioni ha il diritto di governare, se le condizioni per farlo non ci sono più l’unica cosa da fare è ridare immediatamente voce agli italiani per fare in modo che venga indicato un nuovo Parlamento con una maggioranza che possa governare. C’è un Paese in grande difficoltà, dove i giovani scappano perché non trovano lavoro, dove gli anziani non ricevono dallo stato le attenzioni che dovrebbero ricevere, dove ci sono tante infrastrutture bloccate in una logica del ‘no’ a tutto, del non fare nulla per non rischiare. Il M5S sta bloccando il Paese e credo che ormai gli italiani se ne siano abbondantemente resi conto, spero quindi che questo dibattito politico finisca presto e che si arrivi alle elezioni. Sono assessore regionale anche all’Edilizia Scolastica, da mesi aspettiamo dal Governo che ci dica qualcosa sui fondi necessari per questo ramo. Dobbiamo intervenire, abbiamo scuole vecchie e obsolete e servono necessariamente nuove risorse. Come Regione le stiamo mettendo, ma non bastano. Quindi se il Governo può andare avanti, vada avanti. Se però, come vedo, non ci sono le condizioni per farlo si chiuda questa pagina e si cambi con un nuovo Governo”.



"Mi auguro che la crisi di governo non sia stata creata per fuggire dalla responsabilità di un’eventuale manovra “lacrime e sangue” in autunno. Questo spiegherebbe perché mandare all’aria un governo che stava lavorando per gli interessi del paese e che aveva un alto gradimento tra gli italiani. - afferma Silvia Malivindi del Movimento 5 Stelle - Se invece la crisi è voluta solo per restare da parte (mentre il governo farà una manovra sgradita) e acquistare ancora più consenso e andare al voto coi famosi “pieni poteri”, beh, governare un Paese prevede per forza dei compromessi, i pieni poteri uno li ha solo in casa propria, e a volte neppure li. Quello che posso dire è che questo “giochino” rischia di far perdere tempo al nostro Paese in un momento critico, e questo da qualsiasi punto lo si guardi non è un gesto responsabile. La politica è consenso e propaganda ma il governo è responsabilità. Ad ogni modo vedremo cosa deciderà Mattarella".