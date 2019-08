Sanremo: ripristinate anche quasi tutte le utenze domestiche di Italgas, Donzella "Grazie a tutti gli operai che hanno lavorato"

“La prima cosa da fare è il ringraziamento dell’Amministrazione agli operai dell’Italgas e delle aziende collegate, per il lavoro fatto in giornate caldissime e con tanta ‘pressione’ per restituire il servizio ai clienti. Un grazie anche a loro: residenti, albergatori, ristoratori e turisti, che hanno subito molti disagi. Ma alla fine ce l’abbiamo fatta”.

Interviene in questo modo l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella, al termine degli interventi svolti in questi ultimi giorni in corso Imperatrice, a causa dei guasti di alcune tubazioni dell’acqua di Amaie, che hanno causato problemi alla rete del gas. Oggi sono terminati gli interventi e, dopo aver riattivato il servizio ieri a tutte le attività professionali, oggi il gas è tornato a quasi tutti i privati.

Rimangono ancora alcuni problemi per pochi utenti privati, che dovranno chiamare l’Italgas per avere l’intervento di un addetto in modo da sistemare il contatore e verificare se l’acqua è finita anche tra la derivazione e l’abitazione. In quel caso servirà l’intervento dell’idraulico. Anche la viabilità ripristinata ma per prudenza sono stati lasciati aperti due cantieri sotterranei per un’ultima verifica che verrà fatta lunedì mattina.

“Una grossa mano – ha terminato Massimo Donzella - ci è stata data dagli operatori degli uffici del Comune, ma importantissimo è stato il lavoro degli operai, che hanno operato giorno e notte, per poter tornare a garantire il servizio in questi giorni di pieno agosto”.