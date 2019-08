Sanremo: da domani a giovedì serie di lavori di asfaltatura in alcune zone della città

Serie di lavori di rifacimento degli asfalti in diverse vie di Sanremo. Proprio per questo la viabilità in diverse strade della città dei fiori verranno modificate.

Domani, dalle 7 alle 20 è previsto un senso unico alternato regolato da movieri o da semaforo in strada Senatore Ernesto Marsaglia. Mercoledì toccherà a via G. Galilei, dalle 7 alle 20, dove è previsto il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli esclusi i mezzi di trasporto pubblico e di pronto intervento su tutta la via e divieto di sosta con rimozione forzata dal civico 619 al 691.

Giovedì sarà la volta di via Pietro Agosti, dalle 7 alle 20, dal civico 202 al 208, divieto di sosta con rimozione forzata e senso unico alternato regolato da movieri o semaforo.