Olio extravergine d'oliva in Canada: è prodotto in Italia ma non si sa dove, il marchio è 'San Remo'

Ormai è purtroppo un classico. Sfruttare un nome molto conosciuto e, per di più con un prodotto che nella città dei fiori (oltre che nel resto della provincia) è un must, come l’olio extravergine d’oliva.

Questa volta le foto ci arrivano dal Canada dove, sugli scaffali dei supermercati sono comparse da tempo bottiglie di olio a marchio ‘San Remo’. Fermo restando che la città dei fiori è ‘Sanremo’, un fatto appurato da tempo e che nulla ha a che fare con un santo che non c’è, l’olio venduto con il brand matuziano è proposto come importato dall’Italia. Ma le foto che ci ha inviato un sanremese dal Canada non ci aiutano a capire dove sia prodotto.

Una bottiglia da un litro di olio ‘San Remo’ viene venduta in Canada a 10,69 dollari, ovvero 7,64 euro, al cambio attuale. Una cifra molto abbordabile per il pubblico medio canadese ma le foto che vi proponiamo riportano in primo piano un tema spesso dibattuto, ovvero il ‘made in italy’ che spesso non viene offerto con prodotti di qualità nel Mondo.

Forse non sarà il caso dell’olio ‘San Remo’ che non abbiamo potuto provare e, anzi, ci auguriamo che il condimento sia di qualità anche se non è chiaro se è prodotto in Liguria o meno. Magari qualcuno che ci segue dal Canada può aiutarci. Speriamo!