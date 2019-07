Badalucco: il 29 luglio, incontro rivolto a famiglie interessate dal Mutismo Selettivo.

Lunedì 29 luglio, alle ore 18.30, presso la sala consigliare del Comune di Badalucco, si terrà un incontro organizzato dall'AiMuSe rivolto a famiglie interessate dal Mutismo Selettivo.

“Essere genitori di ‘bambini silenziosi’ non è semplice – spiega il Referente Provinciale Imperia AiMuSe Simona Sequi, soprattutto in una società come quella odierna in cui si pone sempre di più l'accento sulla performance comunicativa dei singoli. I genitori che vorranno partecipare troveranno uno spazio per condividere e confrontarsi sulle proprie esperienze, alla presenza della Dottoressa Ilaria Ambrosino, Psicologa Psicoterapeuta della rete AiMuSe”.

Il link per iscriversi all'evento: https://www.aimuse.it/2019/07/badalucco-im-incontro-genitori-lunedi-29-luglio-2019/