Al via il “Trofeo d’autunno”, torna la regata velica d’altura tra Bordighera e Ventimiglia (Foto)

Torna il “Trofeo d’autunno”, regata velica d’altura tra Bordighera e Ventimiglia per Orc, Libera e Crociera/Regata. Per consentire, in totale sicurezza, lo svolgimento dell'evento organizzato dallo Yatch Club Sant’Ampelio in collaborazione con lo Yacht Club Cala del Forte (YCCF) e il Circolo Velico Ventimigliese (CVV), dalle 11 sino al tramonto dei giorni 21 e 22 settembre, ad una distanza inferiore a 200 metri dalle unità impegnate nella regata, è vietato navigare, effettuare attività di immersione con qualunque tecnica o praticare la balneazione.

Le imbarcazioni partiranno da Bordighera, andranno a Ventimiglia e torneranno nella città delle palme. Sabato alle 10 è previsto un briefing poi i partecipanti partiranno. Gli equipaggi verranno accolti con un rinfresco nella sede dello Yacht Club Cala del Forte. Domenica, invece, la partenza sarà da Ventimiglia, alle 9.30 è in programma un briefing, poi gli equipaggi prenderanno il largo verso Bordighera dove, presso la sede dello Yacht Club Sant’Ampelio al porto, ci saranno la premiazione di entrambe le regate, l’assegnazione del trofeo e un rinfresco. Verranno consegnati premi ai primi tre di ogni raggruppamento.

Nella zona di mare interessata dalla manifestazione tutte le attività di navigazione o comunque, chiunque volesse ancorarsi, stazionare con qualunque unità che non sia direttamente coinvolta nella manifestazione, effettuare la balneazione, effettuare attività di immersione con qualunque tecnica, svolgere attività di pesca di qualunque natura, deve prestare la massima attenzione alle imbarcazioni coinvolte nella regata.

La navigazione di qualsiasi tipo di unità deve, perciò, essere continua, rapida (comunque non superiore a 10 nodi “SOG”) e secondo direttive rettilinee. Le unità in transito devono altresì mantenersi ad una distanza marcata, non inferiore a 200 metri, dalle unità a vela impegnate nella regata, adottando la massima prudenza dettata dalla buona perizia marinaresca.

Le iscrizioni per partecipare alla gara dovranno pervenire alla segreteria dell’Asd Yacht Club Sant'Ampelio entro e non oltre le 18 del 20 settembre. Inoltre, eventuali richieste di posti barca per il periodo dell’evento, dovranno essere richiesti all'Asd Yacht Club Sant'Ampelio via e-mail o su sito per il porto di Bordighera mentre per il porto di Ventimiglia allo Yacht Club Cala del Forte ASD via mail comunicando le dimensioni dell’imbarcazione entro e non oltre le 18 di oggi, il 18 settembre.