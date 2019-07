Dalle 15 siamo passati all'allerta 'giallo': previsto un miglioramento ma mercoledì tornano le nuvole, tromba marina in Corsica (Video)

Andrà via via ad attenuarsi il fronte che da questa notte ha interessato il Nord-Ovest della nostra penisola e che, fortunatamente, non ha creato grossi problemi alla provincia di Imperia, dove si sono registrate, di fatto, solo scarse precipitazioni, qualche temporale e venti abbastanza forti che, almeno per ora, non hanno generato gravi danni.

Nel corso della mattinata si sono osservate celle temporalesche persistenti e organizzate favorite dalla convergenza tra i venti da Nord-Ovest e Nord-Esta, rimaste principalmente al largo della costa del Ponente ligure, interessando solo marginalmente il savonese, con precipitazioni localmente di intensità fino a forti e quantitativi fino ad elevati. Precipitazioni registrate anche in provincia di Cuneo dove, addirittura, si sono viste spolverate di neve ad alta quota.

Dalla Corsica, luogo che insieme al Mar Ligure ed al Tirreno tra la stessa isola francese e l’Elba, è stato teatro dei maggiori fenomeni temporaleschi, ci arriva un filmato con una tromba marina che è stata ripresa a ridosso del porticciolo di Bastia. Fortunatamente non si registrano danni a cose o persone ma conferma la vicinanza del cattivo tempo con le nostre zone dove, invece, il maltempo ha colpito decisamente meno.

Attualmente sono ancora presenti celle temporalesche sul Mar Ligure, meno organizzate rispetto a quelle osservate nel corso della mattinata. Sul territorio ligure al momento le precipitazioni sono al più di moderata intensità. I venti soffiano tra moderati e forti dai quadranti settentrionali con raffiche a 103 km/H ai 1.800 metri di Poggio Fearza mentre, sulla costa sono variate tra i 30 ed i 70 km/h. Permangono condizioni di instabilità sulla nostra provincia, per cui non si escludono possibili precipitazioni anche nelle prossime ora.

L'allontanamento della saccatura che interessa in queste ore la Liguria favorirà un miglioramento fino a mercoledì anche se purtroppo, dopo un buon martedì, saremo costretti a fare nuovamente i conti con gli annuvolamenti e qualche possibile precipitazione. Dalle 15 siamo passati dall'allerta 'arancione' a quello 'giallo' e la situazione tenderà quindi a migliorare. Le temperature, dopo il calo odierno, tenderanno a risalire. Le previsioni per il fine settimana ci consegnano un quadro di tempo buono, con schiarite ampie ritorno al caldo.