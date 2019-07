Sanremo: lunedì l'esordio della Prima Commissione Consiliare, Marco Viale verso la presidenza

In piena estate torna nel vivo il lavoro dell’amministrazione matuziana e, dopo i primi consigli comunali, si passa ora alla formazione delle commissioni. La presidenza, per il momento affidata ad Alessandro Il Grande (presidente del consiglio comunale) come da prassi, ha convocato la riunione della Prima Commissione per lunedì prossimo alle 11.15.

Sul tavolo diversi argomenti all’ordine del giorno, primo tra i quali l’elezione del presidente e del suo vice. Poi si passerà alla discussione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2018 e alla votazione di un debito fuori bilancio di circa 53 mila euro per i lavori di somma urgenza per un primo intervento di riduzione rischio a un muro di sostegno in via Duca d’Aosta.

Per quanto riguarda la presidenza le indiscrezioni che trapelano da Palazzo Bellevue portano al nome di Marco Viale, mentre ancora nulla sarebbe stato stabilito per il nome del suo vice. La presidenza della Seconda Commissione, invece, potrebbe andare ad Umberto Bellini, la Terza potrebbe essere affidata a Giuseppe Faraldi.

Nei prossimi giorni sono previste le convocazioni delle altre Commissioni Consiliari per l’elezione dei rispettivi presidenti e vice e per la discussione dei primi punti all’ordine del giorno.