Sanremo: proseguono i lavori per la costruzione della rotonda alla Foce, sistemate nelle ultime ore le ‘bordure’ (Foto)

Proseguono i lavori alla Foce per la costruzione della tanto attesa rotonda all’incrocio con corso Inglesi. Dopo la prima tranche di interventi, gli operai in queste ore hanno sistemato le ‘bordure’ che faranno da delimitazione tra la sede stradale e il marciapiede.

Nella zona all’esterno della rotonda, infatti, è previsto un restyling dei passaggi pedonali in modo da abbellire anche l’arredo urbano intorno alla nuova infrastruttura. Uno spazio verde rinnovato nella zona dei giochi e un’area nuova nella zona della fontanella, a Ponente.

Il progetto per la rotonda, infatti, prevedeva non solo la costruzione della stessa, ma anche una lunga serie di interventi che, a modo loro, cambieranno il volto della zona Ovest di Sanremo. Già in questi giorni si possono notare i primi benefici della rotonda che, a differenza dell’incrocio precedente, consente un flusso di traffico maggiormente scorrevole seppur intasato dalla grande presenza di turisti di queste settimane. Ma, in estate, è normale oltre che auspicabile.

Con la posa delle ‘bordure’, quindi, inizia a prendere forma anche tutta l’area che si estenderà intorno alla rotonda, per dare un beneficio non solo a chi transita in auto, ma anche a chi passeggia.