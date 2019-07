Imperia: incidente sul lungomare, per primo arriva il Sindaco che aiuta il ferito e regola il traffico per qualche minuto

Il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, arriva per primo su un incidente (per fortuna senza gravi feriti) e fa il ‘vigile urbano’ per evitare guai peggiori ai malcapitati.

E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi, nella zona del lungomare Vespucci dove sono in corso i lavori del depuratore e dove spesso si crea traffico. Si sono scontrati una moto ed un’auto per motivi in via d’accertamento.

Il conducente dello scooter è finito a terra ed ha riportato lievi contusioni. Il primo cittadino, che stava rientrando in comune dalla cerimonia del cambio della guardia alla Capitaneria di porto, ha visto l’incidente ed ha provveduto a sincerarsi di cosa era successo, provvedendo a deviare il traffico.

Successivamente un’ambulanza ha portato l'uomo in ospedale mentre la Polizia Municipale è arrivata ed ha rilevato l’incidente.