Il discorso del Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri in consiglio comunale: "Passione, coraggio e ascolto" (Foto e Video)

In maggioranza 15 consiglieri (12 del gruppo Sanremo al centro e 3 del Partito Democratico) più il primo cittadino che ha ovviamente diritto di voto. Tra i banchi della minoranza siedono 9 consiglieri (l'ex candidato sindaco Sergio Tommasini, 4 esponenti della Lega ed 1 a testa per Forza Italia, Fratelli d'Italia, lista Cento per Cento e Movimento 5 Stelle). Proprio il Movimento 5 Stelle è rappresentato in consiglio comunale da Roberto Rizzo dopo le polemiche dimissioni dell'ex candidata sindaco e consigliere Paola Arrigoni (seguita da altri abbandoni di ex consiglieri pentastellati: Luciana Balestra e Giuseppe Riello).

"Il mio primo ringraziamento va ai cittadini di Sanremo che ci hanno dato la possibilità di proseguire in questo cammino - ha esordito il sindaco Alberto Biancheri dopo il giuramento di rispetto della Costituzione - E' stato un risultato elettorale ricco di significato e in me c'è una grande emozione. Un secondo ringraziamento lo voglio fare a tutti i consiglieri comunali, soprattutto a quelli che sono qui per la prima volta. Questo consiglio ha portato un importante rinnovamento. Un terzo dell'assise è formato da donne, è un segno positivo. Mi fa piacere salutare un consigliere di 23 anni, Lorenzo Marcucci, e con lui ringraziare tutti i giovani che si sono candidati nelle varie liste. Un saluto anche ai consiglieri più esperti e a tutti coloro che si sono presentati come candidati a sindaco (nel pubblico era presente Alessandro Condò n.d.a.). Non per ultimo un ringraziamento a Sergio Tommasini, perchè ha condotto una campagna elettorale con grande tenacia. Mi auguro che si possa trovare con tutti, ognuno nel suo ruolo, una condivisione per le pratiche strategiche della città. Grazie anche a tutte le persone che mi hanno accompagnato nel primo mandato. Vorrei dedicare questo momento a Francesco Prevosto, che ha fatto parte della precedente amministrazione, una persona che mi è sempre stata vicina anche nei momenti più difficili".

Alberto Biancheri è poi entrato nel merito del lavoro da svolgere: "Credo che i valori da non dimenticare siano: passione, coraggio e ascolto. La prima sfida sarà quella di trovare risorse all'interno del nostro bilancio affinchè si possano fare gli investimenti necessari per il territorio, compresi quelli dei sottoservizi. La raccolta rifiuti porta a porta, che visto il risultato elettorale non è andata così male, andrà comunque migliorata. Ci sono poi progetti importanti da portare avanti come l'ex stazione, il parcheggio sotterraneo in piazza Eroi ed il porto. Fondamentale sarà il turismo, per il quale bisogna lavorare sulla promozione tramite la tassa di soggiorno, ed il casinò, così come il lavoro sul sociale legato agli anziani e alle barriere architettoniche. Arriveranno poi nuove assunzioni per il personale. Ne approfitto per ringraziare tutti i dipendenti comunali per l'impegno dimostrato pur nelle difficoltà di organico. Ci sono poi altri temi importanti come, per esempio, quelli della sicurezza e della sicurezza stradale".

Sono quindi poi intervenuti alcuni consiglieri comunali. "Sono consapevole di aver fatto il nostro dovere nella precedente Amministrazione, il mio impegno sarà ora quello di proseguire e di fare altrettanto" ha detto Mario Robaldo del Partito Democratico che ha poi chiesto una collaborazione alla minoranza sui temi e sui progetti importanti per il territorio."Il sindaco è stato più bravo di noi a trasmettere la bontà del suo progetto all'elettorato - è intervenuto Simone Baggioli di Forza Italia - ed è stato anche fortunato perchè lo sversamento in mare di milioni di liquami è avvenuto la settimana successiva al voto. Il sindaco è stato poi bravo a portare nella sua squadra di governo persone storicamente di centrodestra. Da parte nostra ci sarà, come sempre, la volontà di fare un'opposizione costruttiva volta a sviscerare e a risolvere i problemi"."Ci sono ancora tante sfide da completare - ha aggiunto il capogruppo di Sanremo al Centro Eugenio Nocita - Saremo al fianco del sindaco per vincere queste sfide. Sarebbe bello che ci fosse anche una collaborazione da parte della minoranza".

"Nei lavori da fare sarà importante coinvolgere i privati ed accedere ai finanziamenti europei - ha detto il consigliere di maggioranza Umberto Bellini - Bisognerà poi rivedere qualcosa in merito al servizio di raccolta rifiuti, soprattutto in certi orari di conferimento"."Il nostro è un partito dipinto spesso per quello che non è - ha detto Andrea Artioli della Lega Nord - In molte zone amministriamo Regioni e Comuni con il buonsenso guardando le esigenze dei cittadini, perchè la Lega è soprattutto una comunità. Anche in questo consiglio porteremo proposte dettate dal buonsenso"."Ringrazio i compagni di viaggio che mi hanno accompagnato in questa avventura - è intervenuto Sergio Tommasini - Metto sul tavolo la mia esperienza per un confronto costruttivo. Per esempio questo servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta ci costa 13,5 milioni, che non sono pochi, per il quale servono dei correttivi. Per quel che riguarda il porto avevo già presentato alcune migliorie e spero che su questo tema si possa dialogare tantissimo per giungere ad un progetto condiviso"."La campagna elettorale è finita - ha detto Luca Lombardi di Fratelli d'Italia - bisogna quindi trasformare le promesse in risposte per i cittadini"."Io sono orgoglioso di essere qui e di rappresentare tutti i cittadini - è intervenuto Giuseppe Faraldi di Sanremo al Centro - Sono poi orgoglioso dei lavori che sono stati effettuati, per i quali bisogna ringraziare gli uffici e chi vi ha lavorato quotidianamente. Ringrazio anche gli elettori leghisti che hanno capito la diversità di un progetto amministrativo da uno politico. Non si può dire che il sindaco sia stato fortunato (in risposta a Baggioli n.d.a.) ma ha lavorato". "Mi auguro che la metà delle cose enunciate questa sera vengano effettuate - ha concluso la serie di interventi Roberto Rizzo del Movimento 5 Stelle - mi spiace non aver sentito niente in merito alle problematiche delle frazioni e delle periferie della città. Con poco si potrebbero risolvere i problemi, anche piccoli, presenti in queste zone che fino ad oggi non sono state ascoltate".

L'ordine del giorno di questa prima riunione del consiglio comunale prevedeva anche la comunicazione del sindaco dei componenti della sua nuova giunta formata dal vicesindaco ed assessore al turismo Alessandro Sindoni e dagli assessori Mauro Menozzi (attività produttive), Costanza Pireri (politiche sociali), Massimo Donzella (lavori pubblici), Massimo Rossano (bilancio), Silvana Ormea (patrimonio) e Lucia Artusi (ambiente).