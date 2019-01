Taggia: tempo di bilanci per la Polizia Locale, telecamere efficaci ma meno contravvenzioni. Per il 2019 pugno duro sul divieto di sosta... arriverà lo street control?

A Taggia sono calate contravvenzioni e sanzioni nel 2018 ma ci sono ancora alcune criticità che nel 2019 avranno ‘un occhio di riguardo’ da parte della Polizia Locale e dell’Amministrazione Comunale. Analizzando i dati del 2018 il comandante Enrico Borgoglio fa emergere un quadro per certi versi positivo rispetto al 2017.

Le telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino stanno dando risultati su più fronti. È crollato il numero delle auto senza assicurazione, erano 407 nel 2017 e sono state appena 145 nel 2018. Discorso analogo per i mezzi con omessa revisione, 1925 nel 2017 e appena 746 nel 2018. Un segnale atteso dal comandante della Polizia Locale, indice di un cambiamento di mentalità dei tanti guidatori che pensavano di poter girare indisturbati a rischio e pericolo degli altri utenti della strada.



C'è stato un calo di verbali in quasi tutti i settori di intervento, arrivando ad un totale di 9237 contravvenzioni per l’anno appena passato, con 1643 multe in meno rispetto a due anni fa. Questi numeri si traducono anche in un minor gettito d’entrata nelle casse comunali, dove si è passati da 1milione e 300mila euro del 2017 a 826mila euro nel 2018.



Ci sono alcuni ambiti dove invece c’è stato un aumento dei casi riscontrati. Uno su tutti quello dei verbali legati alla raccolta differenziata, raddoppiati dal 2017 al 2018, arrivando a 122 sanzioni nell’ultimo anno. In questo caso paga la convenzione siglata tra Comune di Taggia e Rangers d’Italia che ha permesso controlli più capillari sul territorio con più agenti destinati a questa funzione, coadiuvati dai ranger.



L’intenzione del Comune per il 2019 è di andare a debellare o almeno a mitigare questo come altri fenomeni legati ad un malcostume diffuso. Così, partendo da questo ragionamento, il comandante Borgoglio, con il sostegno dell’assessore Espedito Longobardi, ha dato via ad una azione di contrasto al fenomeno delle auto posteggiate in divieto di sosta. Un problema cronico su Taggia e meno presente su Levà ed Arma.



Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato un servizio ad hoc, in orario serale-notturno. Il risultato? 60 verbali elevati dalle 21 a mezzanotte e mezza, su via Soleri, parcheggio Santa Lucia, piazza Eroi Taggesi, piazza IV Novembre e lungo Argentina. Tante, troppe, auto posteggiate dove non era consentito mentre il Parcheggio Quarté era vuoto.

Multe che sono state aspramente criticate sui social dalla popolazione ma che oggi trovano la risposta dell’assessore Longobardi. “Non è un vezzo dell’amministrazione ma una risposta ai cittadini. Ci sono state troppe lamentele ed alcuni episodi. Non ultimo anche i Vigili de Fuoco che non riuscivano a passare. Un’esigenza che ha richiesto un’azione immediata” - ha spiegato Longobardi.



“La gente non deve pensare che dopo una certa ora non ci sia più il presidio delle forze dell’ordine - conferma il comandante Borgoglio - Abbiamo ricevuto moltissime lamentele ed abbiamo iniziato ad effettuare un servizio serale per verificare la situazione. Abbiamo trovato una situazione peggiore di quanto ci aspettavamo. E’ mia intenzione e dell’amministrazione proseguire con servizi mirati anche nelle prossime settimane compatibilmente con gli agenti a disposizione. La cittadinanza aspettava un intervento prova ne sia che il giorno successivo sono arrivati moltissimi attestati di ringraziamento”.



Il 2018 è stato anche l’anno del contrasto agli eccessi di velocità sulla strada. Il Comune di Taggia si è dotato del sistema ‘Velo-Ok’ che secondo gli amministratori ha dato ottimi risultati. Dopo un periodo di prova, l'amministrazione sembra sia intenzionata a rinnovare l’accordo con la società fornitrice senza andare a modificare il numero di cilindri arancioni e la loro collocazione.



Nel 2019 l’amministrazione comunale potrebbe investire anche in altre misure. Se per rallentare i veicoli si procederà al posizionamento di nuovi attraversamenti pedonali rialzati (L’ABBIAMO ANTICIPATO QUI), per quel che riguarda la sosta selvaggia negli uffici si sta vagliando la possibilità di adottare lo street control. Per il momento il Comune non conferma, né smentisce. Uniformarsi a quanto già fatto in altre cittadine vicine potrebbe essere l’unica soluzione per eliminare dalle strade quelle situazioni di pericolo causate dalle auto in divieto di sosta. Inoltre, lo strumento permetterebbe anche di esser ancora più incisivi nell’andare a pizzicare i furbetti che si aggirano sul territorio comunale con mezzi privi di assicurazione e revisione.



Un ultimo dato accolto positivamente dall’amministrazione riguarda la lotta all’abusivismo commerciale, al contrasto delle compravendita di merce contraffatta ed all’azione deterrente contro i questuanti. Una decina i sequestri effettuati nel 2018, “Gli agenti della Polizia Locale hanno diversificato i servizi andando ad intervenire su questo problema in aree purtroppo note del nostro comune, penso al parco commerciale o sul lungomare di Arma. - analizza l’assessore Longobardi - Il fenomeno non è stato azzerato ma ad oggi è stato ridotto ai minimi termini, grazie anche ad un paio di sequestri importanti. Continueremo con un regime di tolleranza zero e con l’arrivo dell’estate è nostra intenzione tornare ad usare le pattuglie miste con l’ausilio della guardia costiera, ottimizzando ulteriormente il servizio sulle spiagge”.