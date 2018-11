Oltre 90 appuntamenti dai primi di dicembre al 6 gennaio, a Sanremo un ricco calendario di eventi per le feste natalizie (Video)

Sanremo si prepara per oltre un mese di eventi in occasione delle vacanze natalizie. Sono circa 90 gli appuntamenti previsti dai primi di dicembre al 6 di gennaio e intanto in queste ore sono iniziati i lavori per l’installazione delle luminarie e dell’albero di Natale luminoso che si staglierà in piazza Borea D’Olmo.

Un calendario ricco di eventi anche grazie alla collaborazione con il Casinò e con istituzioni come la Sinfonica e Area Sanremo.

Questa mattina è stato l’assessore al Turismo del Comune di Sanremo Marco Sarlo a presentare il calendario insieme all’assessore alle Attività Produttive e al sindaco Alberto Biancheri.

Tra gli eventi clou il concerto dei The Kolor a Capodanno a Pian di Nave (evento in collaborazione con il Casinò) e le tre date con i ragazzi di Area Sanremo (8, 15 e 21 dicembre) con i ragazzi di Area Sanremo insieme all’Orchestra Sinfonica. Quest’ultima iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione con le associazioni per reinvestire un piccolo avanzo di finanziamento rimasto.

La cifra investita per l’organizzazione di tutte le manifestazioni ammonta a circa 100 mila euro, somma in linea con quanto speso lo scorso anno. In totale, aggiungendo le somme arrivate anche dagli altri Enti, l’investimento complessivo ammonta a circa 250 mila euro.

“Per Natale con Casinò, Comune e insieme a molte associazioni, siamo quasi a 250 mila euro di investimento tra luminarie, manifestazioni e concerto di Capodanno - ha dichiarato il sindaco Alberto Biancheri - sono tempi difficili ma l’amministrazione sta facendo uno sforzo, insieme al Casinò, per l’organizzazione di eventi in un momento difficile con molti Comuni che non hanno i fondi nemmeno per installare le luminarie. Voglio rimarcare il grande lavoro fatto da tutti. Inoltre quest’anno a Natale avremmo qui tutta la Rai, già a metà dicembre arriverà la Rai con Baglioni, Barbarossa e tutti i conduttori e sarà un’ulteriore aggiunta a tutto il nostro programma. Avere qui tutto lo staff fino al 22 di dicembre è una grande visibilità per tutta la città e per mostrare come si presenta la città. Dobbiamo investire sul nostro territorio, ci saranno delle ‘pillole’ per mostrare Sanremo insieme ai ragazzi che partecipano a Sanremo Giovani. Con le stesse risorse dell’anno scorso abbiamo potenziato l’offerta”.

Ecco tutti gli eventi in programma:

Dal 7 al 27 dicembre

- Forte di Santa Tecla, “Jazzin”: mostra fotografica a cura di Umberto Germinale su Miles Davil e i musicisti che negli anni hanno suonato con lui. Molte foto sono tratte da edizioni dello storico “Festival del Jazz di Sanremo”. Previsti anche intrattenimenti musicali con artisti provenienti da varie parti del mondo. Dem’Art Società Cooperativa.

Dal 7 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

- Piazza Colombo, “Winter Wonderland”: mercatino natalizio. Tommy Services Events

Dal 10 al 16 dicembre 2018

- Ex Chiesa Santa Brigida – Palazzo Gentili Spinola: rassegna letteraria del “Libro per Bambini e Ragazzi”, prima edizione. Associazione Pigna Mon Amour

Domenica 2

- ore 18, piazza Borea d’Olmo: accensione dell’albero di Natale, alto 20 metri e con 21mila luci led che cambiano colore ogni mezz’ora

- ore 18: accensione luminarie in centro

- ore 18, piazza Borea D’Olmo: spettacolo “Crystal Wings”. “Ali di Cristallo” è un’immagine poetica e allo stesso tempo futuristica. Le pompose gomme dei ballerini sono corolle di fiori o forse spugne marine e le grandi ali fluttuanti, dapprima stelle, diventano farfalle lunari e vorticose. Insomma, un immaginario evocativo in cui i costumi da favola e una danza leggiadra, luminosa ed elegante, rapiscono l’attenzione lasciando senza fiato. Dem’Art Società Cooperativa.

Venerdì 7

- ore 17, vie e piazze cittadine: marching band “Sisters Pipers”. Marching band tutta al femminile di 8 musiciste con repertorio dixieland, funky e tradizionale. Gianni Oliva Iniziative

- ore 18.30, Forte di Santa Tecla: intrattenimento musicale “Jazzin”. “Livio Zanellato ensemble” presenta l’omaggio a Miles Davis. Ingresso libero

- ore 21, Teatro Ariston: Alessandro Preziosi in “Vincent Van Gogh. L’odore assordante del colore”. Casinò di Sanremo (ingresso a pagamento)

Sabato 8

- ore 13, piazza Eroi Sanremesi – Fontana Siro Carli: “Area Sanremo concerti di Natale”. Si esibiranno alcuni tra i finalisti del concorso musicale “Area Sanremo Tim 2018” selezionati per partecipare al contest “Sanremo Giovani” i cui vincitori concorreranno alla 69esima edizione del Festival della Canzone italiana. Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

- ore 17, vie e piazze cittadine: intrattenimento musicale itinerante. Banda Musicale P.S. Rambaldi

- ore 18, ex Chiesa Santa Brigida: spettacolo musicale “Prove di Eremitaggio, Hermitage Session” di Fabio Barovero. Le composizioni di Barovero si dipanano tra elettronica e partitura classiche in una commistione di linguaggi che vuole dar vita ad un live unico e ricco di suggestioni multisensoriali. Associazione Pigna Mon Amour

- ore 18.30, piazza Borea D’Olmo: “Area Sanremo concerti di Natale”. Si esibiranno alcuni tra i finalisti del concorso musicale “Area Sanremo Tim 2018”, selezionati per partecipare al contest “Sanremo Giovani” i cui vincitori concorreranno alla 69esima edizione del Festival della Canzone italiana. Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

- ore 20.30, Roof Garden Casinò: “Iva Zanicchi”. Casinò di Sanremo (ingresso a pagamento)

Domenica 9

- ore 16, Chiesa NS della Mercede: concerti natalizi “Maestro Reddy Bobbio”. Dem’Art Società Cooperativa

- ore 17, vie e piazze cittadine: marching band “Samba Natale”: parata di percussioni e ballerini trampolieri in costume natalizio. Gianni Oliva Iniziative

Venerdì 14

- ore 17, piazza Borea D’Olmo: intrattenimento musicale “The Brilliant Tina Linetti’s. Famosissimi brani italiani di fama internazionale tratti dai repertori di artisti quali Domenico Modugno, Renato Carosone, Lillo e Greg e arrangiati in modo originale in stile Lindy Hop e Swing anni Cinquanta.

Sabato 15

- ore 13, piazza Eroi Sanremesi – Fontana Siro Carli: “Area Sanremo concerti di Natale”. Si esibiranno alcuni tra i finalisti del concorso musicale “Area Sanremo Tim 2018”, selezionati per partecipare al contest “Sanremo Giovani” i cui vincitori concorreranno alla 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

- ore 17, centro storico “La Pigna”: commedia dialettale itinerante “I Prumesci Spuuxi”. Il classico della letteratura italiana rivisto in chiave sanremasca ambientato in angoli suggestivi della Pigna, con protagonisti i ragazzi del corso di dialetto. Compagnia Stabile Città di Sanremo

- ore 18.30, piazza Borea D’Olmo: “Area Sanremo concerti di Natale”. Si esibiranno alcuni tra i finalisti del concorso musicale “Area Sanremo Tim 2018”, selezionati per partecipare al contest “Sanremo Giovani” i cui vincitori concorreranno alla 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

- ore 18.30, Forte di Santa Tecla: intrattenimento musicale “Jazzin”. “Ottimo 4 Tet” presenta un viaggio fra ritmi e suoni d’America. Ingresso libero

- ore 19, centro storico “La Pigna”: commedia dialettale itinerante “I Prumesci Spuuxi”. Replica spettacolo

Domenica 16

- ore 16, ex Chiesa Santa Brigida: intrattenimento musicale “Strenna per Gin De Stefani”. Poesia e musica dedicate al poeta e commediografo sanremasco, cultore di storia e tradizioni locali. Un evento all’insegna del folklore e della musica d’intrattenimento con la partecipazione dell’Orchestra a plettro “Circolo Euterpe” di Sanremo. Circolo Ligustico Arte e Ambiente

- ore 17, vie e piazze cittadine: intrattenimento musicale itinerante, sfilata per le vie cittadine. Corpo Bandistico Città di Sanremo

- ore 18.30, Forte di Santa Tecla: intrattenimento musicale “Jazzin”. “Bellato Pettigiani acoustic band” presenta quadri sonori acustici. Ingresso libero

Mercoledì 19

- ore 17, piazza Cassini, commedia dialettale “Aspettando Deinà”. Compagnia Stabile Città di Sanremo

Giovedì 20

- ore 18, piazza Borea D’Olmo: intrattenimento musicale “Roberta Bonanno”. Eccoci Organizzazione Eventi

- ore 21, Chiesa Parrocchiale San Sebastiano, frazione di Coldirodi: “Concerto Vocale di Natale” con repertorio internazionale di musiche e canti natalizi. Banda Musicale P.S. Rambaldi

- ore 21, Teatro dell’Opera del Casinò: “Sanremo Giovani 2018”. Presentano Pippo Baudo e Fabio Rovazzi. RAI/Comune di Sanremo (ingresso ad invito)

Venerdì 21

- ore 13, piazza Eroi Sanremesi – Fontana Siro Carli: “Area Sanremo concerti di Natale”. Si esibiranno alcuni tra i finalisti del concorso musicale “Area Sanremo Tim 2018”, selezionati per partecipare al contest “Sanremo Giovani” i cui vincitori concorreranno alla 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

- ore 16.30, vie e piazze cittadine: marching band “Jazz Ambassadors” con un repertorio anni Venti e Trenta. Associazione Amici del Jazz

- ore 18.30, piazza Borea D’Olmo: “Area Sanremo concerti di Natale”. Si esibiranno alcuni tra i finalisti del concorso musicale “Area Sanremo Tim 2018”, selezionati per partecipare al contest “Sanremo Giovani” i cui vincitori concorreranno alla 69esima edizione del Festival della Canzone italiana. Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

- ore 18.30, Forte di Santa Tecla: intrattenimento musicale “Jazzin”. “Evolution Band pop music d’autore”. Ingresso libero

- ore 21, Teatro dell’Opera del Casinò: “Sanremo Giovani 2018”. Presentano Pippo Baudo e Fabio Rovazzi. RAI/Comune di Sanremo (ingresso ad invito)

- ore 21.30, Teatro Centrale: “Concerto benefico” in collaborazione con i Club Service del Territorio (ingresso a pagamento). Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

Sabato 22

- ore 10, via Pietro Agosti: “Letterine a Babbo Natale”. Babbo Natale e il suo Elfo raccoglieranno le letterine e distribuiranno caramelle ai più piccoli. Confesercenti Sanremo

- ore 15, via Matteotti – zona Chiesa Cappuccini: esibizione acrobatica in costume natalizio. Babbo Natale arriva dall’alto calandosi dal tetto di un palazzo e, una volta giunto a terra, distribuisce dolci e caramelle ai bimbi presenti. Un’esperienza entusiasmante per grandi e piccini. Edac Sanremo srl

- ore 15-18, via Matteotti – zona Chiesa Cappuccini: intrattenimento musicale “La Curva Street Band”. Una street-band natalizia e coinvolgente adatta al pubblico di tutte le età. Le più belle melodie natalizie suonate e coreografate per la gioia di tutti. Teatro dei Mille Colori

- ore 16, museo civico: concerto “Gruppo Cameristico Fiati”. Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

- ore 17, vie/piazze cittadine: intrattenimento musicale itinerante, sfilata Corpo Bandistico Città di Sanremo

Domenica 23

- ore 11, Palazzo Roverizio: “IX Edizione Musica e Doni”. Saggio di musica canti e cori dell’Ass.ne Culturale G.B. Pergolesi

- ore 15.30, Chiesa Parrocchiale San Rocco: concerti natalizi “Maestro Reddy Bobbio”. Dem’Art Società Cooperativa

- ore16, Atrio Palafiori: VII Edizione Swing Corner of Christmas Concerto “Tre Très Bons”. Centro Studi Musicali Stan Kenton

- ore 17.30, vie/piazze cittadine: intrattenimento musicale itinerante. Gruppo musicale Folkloristico Canta e Sciuscia

- ore 18.30, piazza Borea D’Olmo: “Silent Night Disco”. La piazza si trasforma in una vera e propria discoteca all’aperto completamente silenziosa! Bell Beyond 2 S.c.S

Lunedì 24

- ore 10, mercato annonario: “Letterine a Babbo Natale”. Babbo Natale e il suo Elfo raccoglieranno le letterine e distribuiranno caramelle ai più piccoli. Confesercenti Sanremo

- ore 16, piazza Borea D’Olmo: la rassegna di teatro per famiglie “Una Festa coi Fiocchi” presenta “Peter Pan- Teatrino dell’Erba Matta”. Questa storia di Peter Pan prevede un adattamento realizzato con i pupazzi in un ambiente geometrico formato da tanti parallelepipedi che si spostano, si aprono, si chiudono in ogni senso. Lo spettacolo è costituito da immagini che si susseguono accompagnate da un costante tessuto dove i paesaggi, come un film degli anni Trenta, si modificano creando i vari luoghi della storia. Teatro dei Mille Colori

- ore 18, vie e piazze cittadine: marching band “Sbanday Street Band” del maestro Davide Nari. Associazione Dem’Art

Martedì 25

- ore 16, piazza Borea D’Olmo, rassegna teatro per famiglie “Una Festa coi Fiocchi” presenta “Christmas Show”. Il nuovo e divertente spettacolo di magia comica del Teatro dei Mille Colori adatto a tutta la famiglia. Teatro dei Mille Colori

- ore 18.30, Forte di Santa Tecla: intrattenimento musicale “Jazzin”. “Manuela Gaslini e Riccardo sasso duo” presentano “Christmas Concert”. Ingresso libero

Mercoledì 26

- ore 16, Chiesa Parrocchiale Santa Margherita – Poggio: “Maestro Reddy Bobbio”. Associazione Cooperativa Dem’Art

- ore 16, piazza Borea D’Olmo: la rassegna di teatro per famiglie “Una Festa coi Fiocchi” presenta “Mago Bunny. Una magica avventura di Natale”. Il mago porta in scena una strana valigia che contiene tutte le meraviglie magiche raccolte in giro per il mondo, dando vita a situazioni fantastiche ed esilaranti con tanti personaggi: il mago in frac e cilindro, il funambolico mezzo mago e mezzo pagliaccio, il fachiro comico, il cowboy e il mago dai poteri alieni. Teatro dei Mille Colori

- ore 18.30, Forte di Santa Tecla: intrattenimento musicale “Jazzin”. “On Joni Mitchell Paths”, omaggio alla cantautrice americana. Ingresso libero

Giovedì 27

- ore 16, atrio Palafiori: VII Edizione Swing Corner of Christmas concerto “Andy Arnaldi & Glue’s Avenue”. Centro Studi Musicali S. Kenton

- ore 17, Teatro Centrale: “Concerto delle Feste” (ingresso a pagamento). Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

Venerdì 28

- ore 16, museo civico: concerto “Gran Partita”, Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

- ore 17, piazza Borea D’Olmo: intrattenimento musicale “The Brilliant Tina Linetti’s”: il repertorio è basato su famosissimi brani italiani di fama internazionale, tratti dai repertori di artisti quali Domenico Modugno, Renato Carosone, Lillo e Greg e arrangiati in modo originale in stile Lindy Hop e Swing anni Cinquanta.

Sabato 29

- ore 16, vie/piazze cittadine: intrattenimento musicale itinerante, gruppo musicale Folkloristico Canta e Sciuscia

- ore 17.30, piazza Borea D’Olmo: intrattenimento musicale “Bruti e Boi” che propongono musica di artisti della Liguria e cantate in dialetto. Gli arrangiamenti “latineggianti” offrono coinvolgimento e divertimento per qualsiasi fascia di pubblico. Associazione Fare Musica

- ore 21, Chiesa di Santo Stefano: “Concerto Natalizio”. Coro Polifonico Musica Nova

Domenica 30

- ore 16, Chiesa Parrocchiale Sacro Cuore - Bussana: “Maestro Reddy Bobbio”. Dem’Art Società Cooperativa

- ore 16, atrio Palafiori: VII Edizione Swing Corner of Concerto “Gypsy Troika” – Centro Studi Musicali Stan Kenton

- ore 17, vie/piazze cittadine: intrattenimento musicale itinerante, sfilata Corpo Bandistico Città di Sanremo

- ore 18.30, piazza Borea D’Olmo: intrattenimento musicale “Sherrita Sing The Divas”, Eccoci Organizzazione Eventi

- ore 21.15, Teatro dell’Opera del Casinò: Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia “Non mi hai più detto ti amo”. Casinò di Sanremo (ingresso a pagamento)

Lunedì 31

- ore 18.30, Forte di Santa Tecla: intrattenimento musicale “Jazzin”. “End of the year… musicando la fine dell’anno...”. Ingresso libero

- ore 21.15, Teatro dell’Opera del Casinò: Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia “Non mi hai più detto ti amo”. Casinò di Sanremo (ingresso a pagamento)

- ore 22, Pian di Nave: D.J Set - Concerto di Capodanno “The Kolors” Comune di Sanremo/Casinò Municipale

- ore 22.30, Roof Garden e Sale Giochi Casinò di Sanremo: spettacoli di intrattenimento, “Musica e magia”. Casinò di Sanremo

- ore 24, Porto Vecchio – Molo di Ponente: fuochi d’artificio, prosecuzione a Pian di Nave del concerto di Capodanno “The Kolors” – D.J Set Comune di Sanremo/Casinò Municipale





Gennaio

Martedì 1

- ore 17, Teatro dell’Opera del Casinò: “Concerto di Capodanno” (ingresso a pagamento). Fondazione Orchestra Sinfonica Sanremo

Mercoledì 2

- ore 16, museo civico: concerto “Gruppo Cameristico Archi”. Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo

- ore 17, piazza Borea D’Olmo, intrattenimento musicale: “The Brilliant Tina Linetti’s”. Famosissimi brani italiani di fama internazionale tratti dai repertori di artisti quali Domenico Modugno, Renato Carosone, Lillo e Greg e arrangiati in modo originale in stile Lindy Hop e Swing anni Cinquanta

Giovedì 3

- ore 16, museo civico: spettacolo teatrale “Il Teatro in Cornice”. Una serie di grandi monologhi tratti da opere teatrali di tutti i tempi presentati come una vera e propria galleria di quadri d’autore da cui i protagonisti affiorano e si animano per un breve momento attraversando la “tela”. Il Teatro dell’Albero

- ore 16.30, atrio Palafiori: VII Edizione “Swing Corner of Christmas”. Concerto “Dirty Stompers” - Centro Studi Musicali Stan Kenton

- ore 18.30, Forte di Santa Tecla: intrattenimento musicale “Jazzin”. “Unghie nere”: parole e musiche

Venerdì 4

- ore 16.30, piazza Borea d’Olmo: “Le magie di fuoco”, spettacolo di animazione per bambini. Associazione Controtempo Onlus

-ore 17, Teatro dell’Opera del Casinò: “Concerto”. Fondazione Orchestra Sinfonica Sanremo

- ore 21, Teatro dell’Opera del Casinò: Barbara De Rossi e Francesco Branchetti “Il Diario di Adamo ed Eva”. Casinò di Sanremo

Sabato 5

- ore 16, Teatro dell’Opera del Casinò: VII Edizione Swing Corner of Christmas Concerto “Felice Reggio e Orchestra Swing Kids”. Centro Studi Musicali Stan Kenton

- ore 16, vie e piazze cittadine: intrattenimento musicale itinerante. Corpo Bandistico Città di Sanremo

- ore 17, Chiesa Valdese: concerto “Duo Musikè” dedicato alla musica barocca italiana. Flauto e clavicembalo. Associazione Arion

- ore 18.30, Forte di Santa Tecla: intrattenimento musicale “Jazzin”. “Marco – Marte, nickdrake e storie da .. Marte”. Ingresso libero

Domenica 6

- ore 16, piazza Colombo: “La Befana Benefica”. Lions Club Sanremo Host

- ore 16.30, vie e piazze cittadine: intrattenimento musicale itinerante. Gruppo Folkloristico Canta e Sciuscia

- ore 16.30, Teatro dell’Opera del Casinò: commedia “Magie per Uomini Tristi”. Una commedia in cui si innesca un giro improvviso di divertenti competizioni tutte la femminile. Teatro dell’Albero

- ore 17, Chiesa Luterana; concerto “Giovane Orchestra Note Libere”: strumenti a fiato, chitarre e tastiere. Associazione Scuola Musica Città di Sanremo

Oltre a tutti gli eventi in calendario non mancherà quest’anno il tradizionale mercatino di Natale che sarà inaugurato l’8 dicembre in piazza Colombo con alcuni appuntamenti già in programma:

8 dicembre ore 17: Inaugurazione con Babbo Natale; Laboratorio artistico per bimbi

23 dicembre ore 17: Incontriamo Babbo Natale

6 gennaio 2018 ore 17: È arrivata la Befana

In questi giorni il Comune sta avviando tutta la promozione sia via web che tradizionale per pubblicizzare le manifestazioni su tutti i canali a disposizione.