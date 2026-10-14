Ventimiglia, quattro pomeriggi tra musica e canto con Auser: appuntamento al salone accanto al chiostro di Sant’Agostino

La musica come occasione di incontro, condivisione e socialità, per trascorrere qualche ora in compagnia e vivere insieme il piacere del canto. È questo lo spirito di “I pomeriggi in Musica”, l’iniziativa promossa da Auser Ventimiglia, che propone quattro appuntamenti dedicati agli appassionati di musica e a tutti coloro che desiderano trascorrere un pomeriggio diverso dal solito. Gli incontri si svolgeranno mercoledì 14, 21 e 28 ottobre e mercoledì 4 novembre, sempre nella fascia oraria compresa tra le 16 e le 18. La sede scelta è il salone situato accanto al chiostro di Sant’Agostino, a Ventimiglia, che farà da cornice a momenti all’insegna dell’allegria e dello stare insieme.

L’iniziativa si rivolge a chi ama la musica e il canto, con l’obiettivo di creare occasioni per incontrarsi e condividere una passione comune. Come suggerisce lo slogan scelto dagli organizzatori, "Gli amanti della musica e del canto suoneranno e canteranno per voi". Un invito aperto a partecipare e a lasciarsi coinvolgere dalle esibizioni, in un contesto informale nel quale le note diventano anche uno strumento per favorire le relazioni e contrastare l’isolamento. Il progetto si inserisce nel più ampio impegno di Auser per promuovere il benessere delle persone anziane, valorizzando il tempo libero attraverso attività capaci di unire intrattenimento, partecipazione e vita comunitaria.

L’appuntamento ventimigliese è promosso nell’ambito del progetto "Ben-essere in Liguria", come indicato nella locandina, insieme ai riferimenti alle iniziative #anzianibenessere e #sussidiarietainliguria. Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso l’avviso pubblico "Area Anziani Dg 310-2025" della Regione Liguria. Un percorso che punta a sostenere iniziative rivolte alla popolazione anziana, favorendo occasioni di partecipazione e momenti di aggregazione sul territorio.

Per chi desidera partecipare, le date da segnare in calendario sono dunque 14, 21 e 28 ottobre e 4 novembre, dalle 16 alle 18, presso il salone accanto al chiostro di Sant’Agostino. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Auser Ventimiglia al numero 373 717 4617. L’invito degli organizzatori è semplice e diretto: "Vieni anche tu a trascorrere il pomeriggio insieme a noi!", per condividere musica, canto e qualche ora in compagnia.