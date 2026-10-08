Il professor Roberto Morraglia, il "Matuziano" dell’enigmistica, firma un libro: disponibile anche a Sanremo

C'è una novità editoriale che riguarda un volto conosciuto da generazioni di studenti sanremesi. Il professor Roberto Morraglia, conosciuto anche con lo pseudonimo de "Il Matuziano", con il quale firma i suoi giochi enigmistici, ha infatti scritto un libro. Un progetto che il docente ha deciso di condividere innanzitutto con gli amici, ma soprattutto con i suoi ex-studenti, che negli anni hanno avuto modo di conoscerne anche la passione per le parole, gli enigmi e i giochi di intelligenza. Il volume è già disponibile per l'acquisto sia in versione e-book sia in formato cartaceo. Una pubblicazione che rappresenta dunque una nuova tappa nel percorso di Roberto Morraglia, da sempre legato alla cultura e alla divulgazione attraverso la parola.

Il professor Morraglia è infatti conosciuto nel mondo dell'enigmistica con il nome de "Il Matuziano", pseudonimo che richiama in maniera evidente il legame con Sanremo e con il territorio matuziano. Con questo nome ha firmato nel tempo i suoi giochi, mettendo alla prova i lettori attraverso rebus, enigmi e altre forme di intrattenimento legate alla lingua italiana. Una passione che si affianca alla sua attività di insegnante e che oggi trova una nuova espressione proprio nella pubblicazione del libro. "Ho scritto un libro e desidero informarne gli amici e soprattutto i miei ex-studenti", è il messaggio con cui Morraglia ha voluto annunciare la novità.

Il volume è acquistabile online su Amazon.it, sia nella versione digitale sia in quella cartacea, consentendo così anche a chi vive lontano da Sanremo di poterlo facilmente reperire. Per chi invece preferisce acquistarlo direttamente in città, il libro è disponibile presso Sanremo Libri, in via Roma 91, una delle librerie del centro matuziano. Un'occasione, quindi, anche per gli ex-studenti che intendano ritrovare attraverso questa nuova pubblicazione una figura che ha accompagnato il loro percorso scolastico e che continua a coltivare la passione per la scrittura e per l'enigmistica.

La pubblicazione si inserisce così nel percorso personale e professionale di un insegnante che ha mantenuto nel tempo un rapporto particolare con le parole e il loro significato, trasformandole anche in uno strumento di gioco e di riflessione. Il nome "Il Matuziano" è diventato infatti una sorta di firma attraverso la quale Roberto Morraglia ha dato spazio alla propria creatività enigmistica. Ora, con il nuovo libro, quella stessa passione si concretizza in un'opera che il professore ha scelto di mettere a disposizione di amici, conoscenti, lettori e, naturalmente, di tutti coloro che negli anni sono stati suoi studenti.

Per gli interessati, dunque, sono due le possibilità per entrare in possesso del volume: l'acquisto online su Amazon.it, nelle versioni e-book e cartacea, oppure la disponibilità diretta presso Sanremo Libri di via Roma 91. Un appuntamento editoriale tutto matuziano che porta ancora una volta il nome di Sanremo nel mondo dell'enigmistica e della scrittura.